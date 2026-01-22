Đặc phái viên Mỹ đến Nga gặp Tổng thống Vladimir Putin

TPO - Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết ông sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin trong tuần này để thảo luận về việc giải quyết xung đột Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff. (Ảnh: RT)

Ông Witkoff đưa ra thông báo trên khi trả lời phỏng vấn CNBC bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos (Thuỵ Sĩ) ngày 21/1. “Chúng tôi sẽ gặp Tổng thống Putin vào ngày 22/1”, ông Witkoff nói, cho biết ông sẽ đi cùng con rể của Tổng thống Mỹ - Jared Kushner.

“Ông Kushner và tôi sẽ khởi hành vào tối 22/1 và đến Mátxcơva vào đêm muộn. Sau đó, chúng tôi sẽ đến Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) để tham gia các nhóm làm việc”, ông nói.

Theo ông Witkoff, cuộc gặp diễn ra theo yêu cầu của Nga. “Họ đã yêu cầu có một cuộc gặp. Phía Nga đã mời chúng tôi đến. Và đó sẽ là một tuyên bố quan trọng từ phía họ. Vì vậy, tôi nghĩ mọi người đều tham gia vào tiến trình này và muốn thấy một thỏa thuận hòa bình được thực hiện”.

Ông Witkoff lưu ý rằng trong những tuần gần đây, đã có “tiến bộ lớn” trong việc giải quyết xung đột, nhưng tranh chấp lãnh thổ vẫn là điểm mấu chốt.

Đặc phái viên Mỹ cho biết, các cuộc đàm phán sẽ dựa trên kế hoạch hòa bình 20 điểm của Washington. “Chúng tôi đang chỉnh sửa nó, và tôi nghĩ bây giờ các bên đang đi đến thỏa thuận về đất đai, đó là vấn đề nan giải nhất. Tôi nghĩ chúng tôi có một số ý tưởng rất tốt về vấn đề đó”, ông nói.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận chuyến thăm sắp tới của ông Witkoff và ông Kushner. Ông lưu ý rằng, “điều quan trọng đối với Nga là phải có được tất cả thông tin về các cuộc thảo luận giữa Mỹ, châu Âu và Ukraine”, cũng như các đề xuất liên quan.

Những bình luận của ông Witkoff được đưa ra sau cuộc gặp của ông với Đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev tại Davos hôm 20/1.

Ông Witkoff đã gặp Tổng thống Nga Putin ít nhất sáu lần trong năm 2025 như một phần nỗ lực thúc đẩy đàm phán hòa bình. Cuộc gặp gần đây nhất diễn ra vào ngày 2/12 và kéo dài năm giờ. Thời điểm đó, Trợ lý tổng thống Nga Yury Ushakov cho biết, các bên “chưa đạt được sự thỏa hiệp nào", nói thêm rằng "một số đề xuất của Mỹ có thể chấp nhận được đối với Nga, một số khác thì không".