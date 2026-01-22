Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Nga sẵn sàng góp 1 tỷ USD cho Hội đồng Hòa bình của Tổng thống Trump

Bình Giang

TPO - Tổng thống Vladimir Putin vừa phát biểu trước Hội đồng An ninh Nga, rằng Mátxcơva sẵn sàng đóng góp cho sáng kiến Hội đồng Hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông gợi ý sẽ quyên góp 1 tỷ USD cho tổ chức này từ tài sản của Nga đang bị phong tỏa tại Mỹ.

ap26016706372750.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters)

Sáng kiến của Tổng thống Mỹ Trump là thành lập một hội đồng quốc tế để quản lý tài chính, an ninh và điều phối chính trị tại Dải Gaza trong giai đoạn chuyển tiếp sau lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas. Cơ quan này sẽ hoạt động song song với một chính quyền kỹ trị Palestine. Tổng thống Trump đưa ra ý tưởng này sau khi Mỹ làm trung gian cho thỏa thuận đình chiến giữa Israel và Hamas năm ngoái.

“Từ phía chúng ta, Nga có thể cung cấp 1 tỷ USD cho tổ chức này ngay bây giờ, thậm chí trước cả khi chúng ta quyết định có tham gia vào hoạt động của Hội đồng Hòa bình hay không”, Tổng thống Nga nói. Ông nhắc đến “mối quan hệ đặc biệt của Nga với người dân Palestine”.

Ông cho biết số tiền này có thể được trích “từ các tài sản của Nga bị chính quyền (Mỹ) tiền nhiệm phong tỏa”. Tổng thống Putin nhấn mạnh, Mátxcơva “luôn ủng hộ và tiếp tục ủng hộ mọi nỗ lực nhằm củng cố ổn định quốc tế”.

Ngày 21/1, Tổng thống Trump cho biết Tổng thống Putin đã chấp nhận lời mời tham gia sáng kiến Hội đồng Hòa bình nhằm giải quyết các cuộc xung đột toàn cầu.

“Ông ấy đã được mời. Và ông ấy đã chấp nhận”, Tổng thống Trump nói với các phóng viên tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, sau cuộc gặp Tổng thư ký NATO Mark Rutte.

Tuy nhiên, ông Putin nhanh chóng lên tiếng, nói rằng Nga mới chỉ đang xem xét lời mời.

Nhà lãnh đạo Nga cảm ơn ông Trump vì lời mời, nhưng nói rằng Mátxcơva cần thêm thời gian để nghiên cứu đề nghị và tham vấn các đối tác chiến lược.

Ông Trump đã mời hàng chục quốc gia tham gia hội đồng và một số nước đã nhận lời. Các nước được mời có thể tham gia miễn phí trong 3 năm, nhưng cần đóng góp 1 tỷ USD để giữ vai trò thường trực.

Ngày 20/1, Trung Quốc xác nhận đã được mời tham gia, nhưng không cho biết họ có nhận lời không.

Washington cho biết, sau khi giải quyết vấn đề Dải Gaza, nhiệm vụ của tổ chức sau đó có thể được mở rộng để xử lý các xung đột khác trên thế giới.

Theo AP, khoảng 5 tỷ USD trong tổng số khoảng 300 tỷ USD tài sản Nga bị phong tỏa đang nằm ở Mỹ.

Ngày 21/1, Tổng thống Putin cho biết phần còn lại của số tiền bị đóng băng tại Mỹ có thể được sử dụng cho việc phục hồi kinh tế của các khu vực bị tàn phá ở Ukraine, sau khi Mátxcơva và Kiev đạt được thỏa thuận hòa bình.

Bình Giang
Reuters, RT
#Hội đồng hoà bình #Donald Trump #Tổng thống Trump #Tổng thống Putin #WEF Davos 2026

