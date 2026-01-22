Tổng thống Donald Trump nói Mỹ sẽ không dùng vũ lực để kiểm soát Greenland

TPO - Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để giành quyền kiểm soát Greenland, nhưng ông khẳng định ngoài Mỹ, không quốc gia nào khác có thể đảm bảo an ninh cho hòn đảo tự trị này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới. (Ảnh: Reuters)

“Mọi người nghĩ tôi sẽ dùng vũ lực, nhưng tôi không cần phải dùng vũ lực”, ông Trump nói tại cuộc họp thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới ngày 21/1 ở Davos (Thụy Sĩ). “Tôi không muốn và sẽ không dùng vũ lực”.

Những lời chỉ trích gay gắt trước đó của ông Trump đối với châu Âu về vấn đề Greenland đã làm rạn nứt mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương và khiến châu Âu lo ngại. Nhưng trong bài phát biểu tại Davos, ông Trump gọi việc sáp nhập chỉ là một “yêu cầu nhỏ” về một “mảnh băng”.

"Chúng tôi muốn một mảnh băng để bảo vệ thế giới, nhưng họ không đồng ý“, ông Trump nói.

Ông cũng tuyên bố rằng quân đội Mỹ đã tiếp quản việc phòng thủ Greenland sau khi Đan Mạch bị Đức Quốc xã chiếm đóng trong Thế chiến II. “Chúng ta buộc phải hành động và đã gửi quân đến giữ Greenland. Sau Thế chiến II, chúng ta đã trả lại Greenland cho Đan Mạch. Chúng ta đã dại dột đến mức nào khi làm điều đó. Nhưng chúng ta đã làm vậy”, ông Trump nói.

Ông cho biết thêm rằng Mỹ sẽ “cảm ơn” nếu đề xuất về Greenland được chấp nhận, nhưng sẽ ghi nhớ nếu bị từ chối.

Ông Trump phát biểu trước đông đảo khán giả tại Davos. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống khẳng định, trái với lo ngại của châu Âu, việc sáp nhập Greenland sẽ không gây ra mối đe dọa nào cho Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), mà cả Mỹ và Đan Mạch là thành viên.

“Hòn đảo rộng lớn, không được bảo vệ này thực chất là một phần của Bắc Mỹ, nằm trên ranh giới phía bắc của Tây bán cầu, bán cầu của chúng tôi”, ông Trump nói, lập luận rằng Mỹ, chứ không phải các đồng minh châu Âu, mới là nước có vị thế tốt nhất để bảo vệ Greenland.

“Không có lực lượng nào trong NATO có khả năng bảo vệ Greenland ngoại trừ Mỹ. Việc chúng ta sáp nhập Greenland sẽ không làm suy yếu NATO, mà sẽ củng cố nó”, ông nói. “Tôi đang tìm kiếm các cuộc đàm phán ngay lập tức để một lần nữa thảo luận về việc Mỹ kiểm soát Greenland”.

Tổng thống Mỹ từ lâu đã tìm cách giành quyền kiểm soát hòn đảo tự trị của Đan Mạch, nơi có dân số khoảng 56.000 người, với lý do Greenland rất quan trọng để chống lại những gì ông mô tả là mối đe dọa từ Nga và Trung Quốc.

Cả Mátxcơva và Bắc Kinh đều bác bỏ những tuyên bố này. Nga đã lên án điều mà họ gọi là sự quân sự hóa nhanh chóng của NATO ở Bắc Cực.

Cũng trong bài phát biểu tại Davos, Tổng thống Trump nhận định rằng các bên đang “khá gần với một thỏa thuận” để chấm dứt xung đột Nga - Ukraine. Ông cho biết sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào cuối ngày.

Về tình hình Trung Đông, Tổng thống Trump nói rằng trong vòng ba tuần nữa, “chúng ta sẽ biết liệu Hamas có đồng ý từ bỏ vũ khí hay không”.

“Đó là điều họ đã cam kết. Nếu họ không thực hiện, họ sẽ bị thổi bay”, ông Trump nói.