Thế giới

Google News

Tổng thống Mexico bác bỏ chỉ trích vụ dẫn độ 37 thành viên băng đảng sang Mỹ

Bình Giang

TPO - Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum vừa bác bỏ những ý kiến chỉ trích việc nước này chuyển 37 đối tượng thuộc băng đảng ma túy sang Mỹ, theo yêu cầu của Bộ Tư pháp Mỹ.

ap26021640091047.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump đứng cạnh khi Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum phát biểu trên sân khấu tại lễ bốc thăm World Cup bóng đá 2026 ở Trung tâm Kennedy, Washington, ngày 5/12/2025. (Ảnh: AP)

Bà Sheinbaum khẳng định đây là “quyết định thuộc chủ quyền” của Chính phủ Mexico, đáp trả chỉ trích từ các nhà phân tích và phe đối lập, rằng việc chuyển giao này là do Washington gây áp lực.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ có hành động quân sự chống lại các băng đảng ma túy ở Mexico.

Tổng thống Sheinbaum cho biết, dù việc chuyển giao được thực hiện theo yêu cầu của Chính phủ Mỹ, nhưng quyết định này được Hội đồng An ninh quốc gia đưa ra sau khi phân tích những gì “thuận lợi cho Mexico” và xem xét “an ninh quốc gia” của nước này.

“Mexico được đặt lên hàng đầu, ngay cả khi họ yêu cầu bất cứ điều gì. Đó là một quyết định thuộc chủ quyền”, Tổng thống Sheinbaum nhấn mạnh trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 21/1.

Tổng thống Sheinbaum từng được khen ngợi vì có thể khéo léo quản lý mối quan hệ với Tổng thống Trump, bằng cách giữ cân bằng giữa việc nhượng bộ các yêu cầu của Mỹ với việc giữ uy tín với dư luận trong nước và quốc tế.

Các nhà quan sát đánh giá, Chính phủ Mexico dùng việc dẫn độ này như một van xả áp, để giảm bớt các yêu cầu của ông Trump và thể hiện rằng chính quyền đang trấn áp các nhóm tội phạm.

Căng thẳng leo thang kể từ khi Mỹ tiến hành chiến dịch quân sự ở Venezuela để bắt giữ vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro và đưa về Mỹ xét xử với cáo buộc liên quan đến ma tuý. Chiến dịch này khiến các nhà lãnh đạo trên khắp Mỹ Latin lo ngại.

Những đối tượng bị dẫn độ sang Mỹ hôm 20/1 được cho là thành viên của băng đảng Jalisco New Generation Cartel (CJNG) và băng đảng Sinaloa khét tiếng.

Đây là lần dẫn độ tội phạm thứ ba trong năm qua. Chính phủ Mexico cho biết đã dẫn độ tổng cộng 92 người sang Mỹ.

Ngày 21/1, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi cho biết việc chuyển giao này là “thành tựu mang tính bước ngoặt trong sứ mệnh của chính quyền Tổng thống Trump nhằm tiêu diệt các băng đảng ma túy”.

“37 đối tượng này, bao gồm những kẻ khủng bố từ băng đảng Sinaloa, CJNG và những băng đảng khác, giờ đây sẽ phải trả giá cho tội ác của chúng chống lại người dân Mỹ trên đất Mỹ”, bà Bondi tuyên bố.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đã truy tố Armando Gómez Núñez, kẻ bị cáo buộc là thủ lĩnh cấp cao của CJNG và bị đưa sang Mỹ trong đợt này.

Bình Giang
AP
