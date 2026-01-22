Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tổng thống Nga Putin nói Greenland trị giá 1 tỷ USD

Bình Giang

TPO - Tổng thống Vladimir Putin vừa nói rằng quyền sở hữu Greenland không phải vấn đề Nga quan tâm, rằng Mỹ và Đan Mạch nên tự giải quyết vấn đề đó với nhau. Ông cũng đưa ra mức định giá cho hòn đảo này.

ap26022323751192.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: AP)

Những lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc thâu tóm Greenland đã gây rạn nứt nghiêm trọng giữa Washington và châu Âu trong những ngày qua. Việc Mỹ kiểm soát hay gia tăng hiện diện quân sự ở Greenland có thể gây ra hệ quả đối với Nga, vì Mátxcơva vốn đã có hiện diện mạnh mẽ ở Bắc cực.

Phát biểu tại Davos ngày 21/1, ông Trump đã lùi bước trong vấn đề Greenland và loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để giành quyền kiểm soát hòn đảo. Ông cho biết đã có tiến triển để hướng tới một thỏa thuận nhằm chấm dứt mâu thuẫn xoay quanh vùng lãnh thổ thuộc Đan Mạch.

Trong phát biểu công khai đầu tiên đề cập đến vấn đề này, Tổng thống Putin thể hiện rằng Nga sẽ không phản đối nỗ lực của ông Trump nhằm kiểm soát Greenland. Ông còn suy đoán hòn đảo này có thể có giá gần 1 tỷ USD.

“Những gì xảy ra ở Greenland hoàn toàn không liên quan gì đến chúng tôi”, ông Putin nói trong cuộc họp của Hội đồng An ninh Nga.

“Nhân tiện, Đan Mạch từ trước tới nay luôn đối xử với Greenland như thuộc địa và khá khắc nghiệt, nếu không muốn nói là tàn nhẫn. Nhưng đó là một câu chuyện hoàn toàn khác, và giờ đây hầu như chẳng mấy ai quan tâm”, ông nói thêm.

Việc Đan Mạch hỗ trợ tài chính và quân sự cho Ukraine khiến Nga tức giận. Bộ Ngoại giao Nga từng tỏ ra khó chịu khi ông Trump cho rằng Mátxcơva cũng có tham vọng với Greenland, nhưng tránh chỉ trích ông Trump, khi nhà lãnh đạo Mỹ đang đóng vai trò trung gian cho thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

Ngày 20/1, Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho rằng Greenland không phải “một bộ phận tự nhiên” của Đan Mạch.

Ông Putin nhắc lại rằng Nga đã bán Alaska cho Mỹ vào năm 1867 với giá 7,2 triệu USD, Đan Mạch bán quần đảo Virgin cho Washington năm 1917, tạo ra tiền lệ cho những giao dịch lãnh thổ như vậy.

Dựa trên mức giá Alaska - điều chỉnh theo lạm phát và dựa vào diện tích, ông Putin cho rằng việc mua Greenland từ Đan Mạch có thể tốn khoảng 1 tỷ USD, một khoản mà ông cho rằng Washington hoàn toàn có khả năng chi trả.

“Tôi nghĩ họ sẽ tự giải quyết chuyện đó với nhau”, ông Putin nói.

Bình Giang
Reuters
