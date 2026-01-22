Lễ ​​ký thành lập Hội đồng Hòa bình sẽ diễn ra ở Davos?

Theo ABC News, tính đến nay hơn 20 quốc gia đã chấp nhận lời mời của Tổng thống Trump tham gia hội đồng quản trị, song không có đồng minh lớn nào của Mỹ ở châu Âu cam kết và một số quốc gia đã từ chối.

Các quan chức Mỹ cho biết, cuối tuần qua, họ đã gửi lời mời đến hơn 50 nhà lãnh đạo toàn cầu. Hôm thứ Tư (21/1), Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff nói rằng, hiện có 25 quốc gia đã chấp nhận lời mời.

Các quốc gia tham gia bao gồm các đồng minh của Mỹ ở Trung Đông, như: Israel, Ả Rập Xê Út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Bahrain, Jordan, Qatar và Ai Cập, cũng như các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary, cùng một số quốc gia khác như: Morocco, Pakistan, Indonesia, Kosovo, Uzbekistan, Kazakhstan, Paraguay và Việt Nam.

Nhà Trắng vẫn chưa công bố danh sách đầy đủ các khách mời, và hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu quốc gia sẽ chính thức ký kết thỏa thuận tại buổi lễ vào thứ Năm (22/1).



Các dự thảo tài liệu cho thấy Hội đồng Hòa bình có nhiệm vụ rộng lớn hơn nhiều với tư cách là một "tổ chức quốc tế" và "cơ quan kiến ​​tạo hòa bình", có nhiệm vụ giải quyết các xung đột toàn cầu và thúc đẩy hòa bình lâu dài, có thể thay thế Liên Hợp Quốc, nhưng không phải loại trừ tổ chức này.

Theo dự thảo tài liệu về điều lệ của Hội đồng Hòa bình, Tổng thống Mỹ Trump nhiều khả năng sẽ giữ chức chủ tịch Hội đồng Hòa bình và có thể tiếp tục vị trí này ngay cả khi hết nhiệm kỳ tổng thống Mỹ và chỉ bị thay thế khi tự nguyện từ chức hoặc mất năng lực hành vi theo sự nhất trí của ban điều hành.

Bản dự thảo hiến chương nêu rõ, các quốc gia chấp nhận lời mời sẽ được cấp tư cách thành viên trong ba năm, nhưng tư cách thành viên vĩnh viễn sẽ được trao cho các quốc gia thành viên đóng góp hơn 1 tỷ USD cho Hội đồng Hòa bình trong năm đầu tiên.

Ban điều hành hội đồng sẽ bao gồm cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, Thủ tướng Canada Mark Carney và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, cũng như đặc phái viên Mỹ Witkoff và con rể của ông Trump, Jared Kushner.