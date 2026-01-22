Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

NATO thảo luận về khả năng Đan Mạch chuyển giao một phần Greenland cho Mỹ

Quỳnh Như

TPO - Một số quan chức thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang thảo luận về một kịch bản mà trong đó Đan Mạch có thể chuyển giao quyền kiểm soát một phần lãnh thổ Greenland cho Mỹ để xây dựng các căn cứ quân sự, theo tờ New York Times.

New York Times dẫn lời ba quan chức giấu tên cho biết: "Các sĩ quan quân đội cấp cao từ nhiều quốc gia thành viên của liên minh đã thảo luận về khả năng Đan Mạch trao cho Mỹ quyền kiểm soát một khu vực ở Greenland, nơi Mỹ có thể xây dựng căn cứ quân sự".

Theo ấn phẩm, hai trong số các quan chức tham dự cuộc họp đã so sánh phương án này với các căn cứ quân sự của Anh ở Síp, vốn được coi là lãnh thổ thuộc quyền quản lý của Anh.

trump.jpg

Theo báo cáo của New York Times, các cuộc thảo luận này diễn ra trước khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ không áp thuế và thông báo đã đạt được thỏa thuận khung với Tổng thư ký NATO Mark Rutte về các vấn đề liên quan đến tương lai của Greenland.

Vào tối 21/1, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ và NATO đã "xây dựng khuôn khổ cho một thỏa thuận trong tương lai liên quan đến Greenland và trên thực tế, toàn bộ khu vực Bắc Cực".

Ông cho rằng nếu được triển khai, thỏa thuận này sẽ mang lại lợi ích lớn cho Mỹ cũng như các quốc gia thành viên NATO.

"Nếu được thực hiện, giải pháp này sẽ là một bước tiến lớn đối với Mỹ và tất cả các quốc gia thành viên NATO", ông Trump nói.

Thông tin về thỏa thuận xuất hiện chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Trump phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, trong đó nhấn mạnh sẽ không chấp nhận bất kỳ phương án nào ngoài việc Greenland được chuyển giao cho Mỹ. Ông Trump đồng thời cảnh báo châu Âu về những hệ quả kinh tế nghiêm trọng và rủi ro an ninh nếu mục tiêu này không đạt được, song loại trừ khả năng sử dụng biện pháp quân sự đối với hòn đảo.

Trước đó, Tổng thống Trump nhiều lần khẳng định Greenland cần nằm dưới sự kiểm soát của Mỹ nhằm phục vụ việc triển khai các thành phần của hệ thống phòng thủ tên lửa Golden Dome (Vòm Vàng). Ngoài ra, truyền thông cũng đưa tin Washington có thể xem xét phương án mua lại Greenland với giá khoảng 700 tỷ USD.

Quỳnh Như
NYT
#NATO #Greenland #Đan Mạch #Mỹ #quân sự #Bắc cực #thỏa thuận

