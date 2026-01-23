Rộ tin phong trào Hamas đồng ý giải giáp

TPO - Phong trào Hamas ở Palestine đã đồng ý giao nộp vũ khí để đổi lấy quyền tự do rời khỏi Dải Gaza cho các lãnh đạo và chuyển sang hoạt động chính trị.

Các chiến binh Hamas. (Ảnh: Reuters)

Sky News dẫn một nguồn tin Palestine giấu tên cho biết, Hamas đã giao nộp một số vũ khí và bản đồ mạng lưới đường hầm ngầm của họ cho Mỹ, thông qua “một cơ chế chưa được tiết lộ”.

Đổi lại, Mỹ đảm bảo rằng Hamas sẽ được phép tiếp tục tham gia chính trị ở Dải Gaza. Một số quan chức và nhân viên an ninh của họ sẽ được phép làm việc cho chính quyền mới, với điều kiện họ vượt qua “bài kiểm tra an ninh của Israel và Mỹ”.

Các lãnh đạo Hamas cũng sẽ được phép rời Dải Gaza, với sự đảm bảo của Mỹ rằng Israel sẽ không nhắm mục tiêu vào họ ở nước ngoài trong tương lai.

Cả Hamas và Mỹ đều chưa bình luận về báo cáo này. Israel cũng chưa phản hồi, nhưng nguồn tin cho biết “Israel có những lo ngại đáng kể về một số điều khoản”, đặc biệt là điều khoản cho phép Hamas tiếp tục hoạt động chính trị ở Dải Gaza. Trong suốt cuộc chiến kéo dài hai năm của Israel nhằm vào vùng lãnh thổ này, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nhiều lần tuyên bố sẽ “loại bỏ hoàn toàn” Hamas.

Thông tin này được đưa ra vài giờ trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành hiến chương Hội đồng Hòa bình. Hội đồng ban đầu được lên kế hoạch như một nhóm nhỏ các chuyên gia - chủ yếu đến từ các nước Ả-rập vùng Vịnh - để giám sát việc tái thiết và quản trị Dải Gaza, sau đó có thể mở rộng để giải quyết các cuộc xung đột khác.

Tuần trước, ông Trump tuyên bố bắt đầu Giai đoạn Hai trong kế hoạch 20 điểm của mình để giải quyết xung đột ở Dải Gaza. Trong giai đoạn này, ​​Hamas sẽ giải giáp vũ khí và chuyển giao quyền kiểm soát Dải Gaza cho Ủy ban Quốc gia về Quản lý Gaza (NCAG), một nhóm gồm 15 chuyên gia kỹ thuật người Palestine. NCAG đã tổ chức cuộc họp đầu tiên tại Cairo (Ai Cập) vào ngày 15/1.

Mặc dù Israel và Hamas đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 10, nhưng cả hai bên đã nhiều lần cáo buộc đối phương vi phạm thỏa thuận trong những tháng qua. Hơn 450 người Palestine và ba binh sĩ Israel đã thiệt mạng kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực.