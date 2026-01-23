Mỹ, Nga và Ukraine lần đầu đàm phán ba bên tại UAE

TPO - Tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo Ukraine, Nga và Mỹ sẽ tổ chức vòng đàm phán hòa bình ba bên đầu tiên tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) vào hai ngày 23 và 24/1.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos (Thụy Sĩ) hôm 22/1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Ukraine, Mỹ và Nga sẽ tổ chức cuộc họp ở cấp độ kỹ thuật, đánh dấu lần đầu tiên ba bên cùng tham gia một cuộc đàm phán trực tiếp liên quan đến xung đột Nga - Ukraine.

Theo Tổng thống Zelensky, một phái đoàn của Mỹ sẽ đến Nga vào ngày 22/1. Các quan chức Mỹ đã chờ đợi kết quả cuộc gặp giữa Tổng thống Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump trước khi tiến hành trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

"Phái đoàn của Mỹ sẽ lên đường đến Moscow. Họ đã chờ đợi kết quả cuộc gặp của tôi với Tổng thống Trump. Giờ họ sẽ đi, và phái đoàn Ukraine sẽ gặp đội ngũ trợ lý của tổng thống Mỹ, tổng thống Nga và tôi nghĩ đây sẽ là cuộc gặp ba bên đầu tiên tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, nó sẽ diễn ra vào ngày mai và ngày kia", ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Tổng thống Zelensky bày tỏ hy vọng UAE đã được thông báo về kế hoạch này, đồng thời thừa nhận phía Mỹ có thể có những sắp xếp bất ngờ. Tuy vậy, ông nhấn mạnh việc tổ chức cuộc họp ba bên ở cấp độ kỹ thuật là một tín hiệu tích cực.

"Tôi hy vọng UAE nhận được thông báo về việc này. Chúng tôi đã có những bất ngờ từ phía Mỹ. Nhưng dù sao thì họ cũng sẽ đến đó. Tôi nghĩ việc có một cuộc họp ba bên ở cấp độ kỹ thuật như vậy là rất tốt", ông Zelensky nói thêm.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh: "Nga phải sẵn sàng cho các thỏa hiệp. Các bên đều phải sẵn sàng, không chỉ riêng Ukraine. Điều này rất quan trọng và chúng ta sẽ chờ xem kết quả ra sao".

Theo Tổng thống Zelensky, phái đoàn Ukraine tham dự đàm phán tại UAE sẽ gồm: ông Rustem Umierov, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia; ông Kyrylo Budanov, Chánh Văn phòng Tổng thống; ông Serhii Kyslytsia, Phó Chánh Văn phòng Tổng thống; ông David Arakhamia và Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Ukraine Andrii Hnatov.