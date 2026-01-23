Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Tổng thống Mỹ gửi thông điệp đến Nga sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine

Minh Hạnh

TPO - Phát biểu sau cuộc đàm phán “tốt đẹp” với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Davos, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thông điệp của ông gửi tới Tổng thống Nga Vladimir Putin là cuộc xung đột ở Ukraine phải sớm chấm dứt.

c34rv7jejfjulpluleqiywbcre.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Ngày 22/1, Tổng thống Mỹ Trump đã có cuộc gặp kéo dài khoảng một giờ đồng hồ với Tổng thống Ukraine Zelensky. Ông Trump mô tả đây là một cuộc thảo luận “tốt đẹp”, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

“Tôi nghĩ cuộc gặp với Tổng thống Zelensky rất tốt. Đó là một phần của quá trình đang diễn ra”, ông Trump nói với báo giới, cho biết các phái viên của Mỹ đang đến Mátxcơva để đàm phán. Khi được hỏi thông điệp của ông dành cho Tổng thống Putin là gì, Tổng thống Trump trả lời: “Xung đột phải chấm dứt”.

Ông Zelensky hồi đầu tuần này nói rằng sẽ chỉ đến Davos nếu có thể ký kết các thỏa thuận với ông Trump về sự đảm bảo an ninh của Mỹ và nguồn kinh phí tái thiết hậu chiến cho Ukraine. Nhưng sau cuộc gặp, không có dấu hiệu nào cho thấy hai bên đã đạt được đột phá.

Hai nhà lãnh đạo đã gặp mặt nhiều lần kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng năm ngoái và đảo lộn chính sách của Mỹ đối với Ukraine bằng cách nối lại ngoại giao với Nga.

Ông Zelensky - hiện đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng trong nước do các đợt không kích của Nga - dự kiến ​​sẽ có bài phát biểu sau cuộc gặp với ông Trump.

"Nếu cả hai bên muốn giải quyết vấn đề này, chúng ta sẽ làm được”, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff nói với khán giả tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới sáng 22/1. "Tôi nghĩ chúng ta đã đạt được nhiều tiến bộ”.

Ông Witkoff đã có các cuộc đàm phán với phái đoàn Ukraine tại Davos trong những ngày gần đây. Ông ​​sẽ đến Mátxcơva cùng con rể của ông Trump - Jared Kushner - vào cuối ngày 22/1 để trao đổi với Tổng thống Nga Putin về kế hoạch khả thi nhằm chấm dứt xung đột với Ukraine.

Sau đó, phái đoàn Mỹ sẽ đến Abu Dhabi - “nơi diễn ra các cuộc đàm phán quân sự và thảo luận về gói đầu tư“.

Tổng thống Putin cho biết vào cuối ngày 21/1, rằng ông và phái đoàn Mỹ sẽ thảo luận về một giải pháp cho vấn đề Ukraine và khả năng sử dụng các tài sản bị đóng băng của Nga để tái thiết vùng đất do Mátxcơva kiểm soát, cũng như đề xuất của ông Trump về Hội đồng Hòa bình, có nhiệm vụ thúc đẩy hòa bình trên toàn thế giới.

Minh Hạnh
Reuters
#Nga #Mỹ #Ukraine #Tổng thống Mỹ Donald Trump #Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

Xem thêm

Cùng chuyên mục