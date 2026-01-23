Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Cuộc gặp ba bên đầu tiên giữa Nga, Mỹ và Ukraine diễn ra hôm nay

Minh Hạnh

TPO - Các nhà đàm phán Nga, Ukraine và Mỹ sẽ tổ chức cuộc đàm phán ba bên đầu tiên tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất) vào ngày 23/1, một trợ lý cấp cao của Điện Kremlin cho biết sau cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Mátxcơva.

6972e7642030271a8b6bc9d0.jpg
Trợ lý của Tổng thống Nga Yury Ushakov. (Ảnh: Sputnik)

Tổng thống Putin đã có cuộc thảo luận kéo dài gần bốn giờ với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, con rể của ông Trump - Jared Kushner, và Ủy viên Cơ quan Dịch vụ Mua sắm Liên bang Josh Gruenbaum. Về phía Nga còn có Trợ lý của ông Putin - Yury Ushakov và đặc phái viên đầu tư Kirill Dmitriev.

Trong cuộc trò chuyện với các nhà báo, ông Ushakov ca ngợi cuộc đàm phán là “thực chất, mang tính xây dựng và cực kỳ thẳng thắn”.

Ông Ushakov cho biết nhóm làm việc ba bên về an ninh sẽ họp lần đầu tiên tại Abu Dhabi vào cuối ngày 23/1. Ông nói thêm rằng phái đoàn Nga do Đô đốc Igor Kostyukov - Cục trưởng Tổng cục Tình báo quân sự Nga (GRU) - dẫn đầu đã nhận được chỉ thị từ Tổng thống Putin và sẽ đến UAE trong những giờ tới.

Ngoài ra, hai đặc phái viên Witkoff và Dmitriev cũng sẽ gặp riêng tại Abu Dhabi để thảo luận về thương mại Nga - Mỹ.

Theo ông Ushakov, phía Nga một lần nữa nhấn mạnh rằng hòa bình giữa Mátxcơva và Kiev là điều không thể “nếu không giải quyết được vấn đề lãnh thổ”.

“Chúng tôi vẫn quan tâm đến việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine bằng các biện pháp chính trị và ngoại giao. Tuy nhiên, nếu điều đó không xảy ra, Nga sẽ tiếp tục đạt được mục tiêu của mình trên chiến trường, nơi quân đội Nga nắm thế chủ động”, ông nói.

Hôm 22/1, Tổng thống Trump đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos (Thụy Sĩ). Sau đó, ông nói với các nhà báo trên chuyên cơ Air Force One rằng ông vẫn lạc quan về việc làm trung gian hòa giải hòa bình giữa Nga và Ukraine, nhưng thừa nhận vấn đề biên giới “rất phức tạp”.

“Trước đây, có lúc ông Putin không muốn đạt được thỏa thuận, và có lúc ông Zelensky không muốn đạt được thỏa thuận. Bây giờ tôi nghĩ cả hai đều muốn đạt được thỏa thuận”, ông Trump nói.

Mátxcơva đã yêu cầu Ukraine rút quân khỏi các phần lãnh thổ mà Nga kiểm soát, và công nhận biên giới mới của Nga, bao gồm Crimea và các nước cộng hòa Donbass là Donetsk và Lugansk. Tuy nhiên, ông Zelensky đã bác bỏ khả năng nhượng bộ lãnh thổ.

Minh Hạnh
RT
#Nga #Mỹ #Ukraine #đàm phán hòa bình #Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky #Tổng thống Nga Vladimir Putin #Tổng thống Mỹ Donald Trump

Xem thêm

Cùng chuyên mục