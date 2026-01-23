Cuộc gặp ba bên đầu tiên giữa Nga, Mỹ và Ukraine diễn ra hôm nay

TPO - Các nhà đàm phán Nga, Ukraine và Mỹ sẽ tổ chức cuộc đàm phán ba bên đầu tiên tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất) vào ngày 23/1, một trợ lý cấp cao của Điện Kremlin cho biết sau cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Mátxcơva.

Trợ lý của Tổng thống Nga Yury Ushakov. (Ảnh: Sputnik)

Tổng thống Putin đã có cuộc thảo luận kéo dài gần bốn giờ với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, con rể của ông Trump - Jared Kushner, và Ủy viên Cơ quan Dịch vụ Mua sắm Liên bang Josh Gruenbaum. Về phía Nga còn có Trợ lý của ông Putin - Yury Ushakov và đặc phái viên đầu tư Kirill Dmitriev.

Trong cuộc trò chuyện với các nhà báo, ông Ushakov ca ngợi cuộc đàm phán là “thực chất, mang tính xây dựng và cực kỳ thẳng thắn”.

Ông Ushakov cho biết nhóm làm việc ba bên về an ninh sẽ họp lần đầu tiên tại Abu Dhabi vào cuối ngày 23/1. Ông nói thêm rằng phái đoàn Nga do Đô đốc Igor Kostyukov - Cục trưởng Tổng cục Tình báo quân sự Nga (GRU) - dẫn đầu đã nhận được chỉ thị từ Tổng thống Putin và sẽ đến UAE trong những giờ tới.

Ngoài ra, hai đặc phái viên Witkoff và Dmitriev cũng sẽ gặp riêng tại Abu Dhabi để thảo luận về thương mại Nga - Mỹ.

Theo ông Ushakov, phía Nga một lần nữa nhấn mạnh rằng hòa bình giữa Mátxcơva và Kiev là điều không thể “nếu không giải quyết được vấn đề lãnh thổ”.

“Chúng tôi vẫn quan tâm đến việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine bằng các biện pháp chính trị và ngoại giao. Tuy nhiên, nếu điều đó không xảy ra, Nga sẽ tiếp tục đạt được mục tiêu của mình trên chiến trường, nơi quân đội Nga nắm thế chủ động”, ông nói.

Hôm 22/1, Tổng thống Trump đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos (Thụy Sĩ). Sau đó, ông nói với các nhà báo trên chuyên cơ Air Force One rằng ông vẫn lạc quan về việc làm trung gian hòa giải hòa bình giữa Nga và Ukraine, nhưng thừa nhận vấn đề biên giới “rất phức tạp”.

“Trước đây, có lúc ông Putin không muốn đạt được thỏa thuận, và có lúc ông Zelensky không muốn đạt được thỏa thuận. Bây giờ tôi nghĩ cả hai đều muốn đạt được thỏa thuận”, ông Trump nói.

Mátxcơva đã yêu cầu Ukraine rút quân khỏi các phần lãnh thổ mà Nga kiểm soát, và công nhận biên giới mới của Nga, bao gồm Crimea và các nước cộng hòa Donbass là Donetsk và Lugansk. Tuy nhiên, ông Zelensky đã bác bỏ khả năng nhượng bộ lãnh thổ.