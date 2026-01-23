Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp tổ chức tập trận quy mô lớn với sự tham gia của hơn 20 quốc gia

Quỳnh Như

TPO - Pháp đang chuẩn bị cho cuộc tập trận quân sự quy mô lớn mang tên Orion-26, được đánh giá là một trong những cuộc diễn tập quan trọng nhất của nước này trong những năm gần đây. Cuộc tập trận dự kiến kéo dài gần ba tháng, với sự tham gia của lực lượng vũ trang đến từ hơn 20 quốc gia.

Giai đoạn hoạt động chính của Orion-26 sẽ bắt đầu từ ngày 8/2 trên khu vực bờ biển Đại Tây Dương và kéo dài đến hết tháng 4. Theo kế hoạch, khoảng 12.500 binh sĩ Pháp sẽ tham gia cùng 25 tàu chiến, trong đó có tàu sân bay Charles de Gaulle, và khoảng 140 máy bay, trực thăng các loại. Bên cạnh đó, các hệ thống không người lái sẽ được triển khai với quy mô lớn, dự kiến lên tới 1.200 thiết bị, nhằm phục vụ công tác huấn luyện và thử nghiệm chiến thuật mới.

phap.jpg
Binh sĩ Pháp. Ảnh: Getty Images

Ngoài Pháp, quân đội từ 24 quốc gia khác cũng sẽ tham gia, chủ yếu là các quốc gia châu Âu, cũng như Mỹ, Canada và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Lần cuối cùng quân đội Pháp tiến hành các cuộc tập trận quy mô lớn như vậy là vào năm 2023. Ban tổ chức nhấn mạnh rằng lần này các kịch bản được thiết kế để mô phỏng sát nhất các điều kiện chiến đấu thực tế và bao quát toàn bộ các mối đe dọa hiện đại - từ các hành động hỗn hợp đến những tình huống xung đột quy mô lớn.

Trong giai đoạn đầu, cuộc tập trận sẽ tập trung vào các hoạt động phối hợp giữa hải quân và không quân. Đến nửa cuối tháng 4, các nội dung huấn luyện sẽ được chuyển tới các trường bắn tại vùng Champagne, nơi các lực lượng sẽ thực hành khả năng phối hợp và hội nhập trong khuôn khổ cấu trúc của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Một điểm đáng chú ý của Orion-26 là sự tham gia phối hợp giữa các cơ quan dân sự và quân sự. Mười hai bộ của Pháp sẽ cùng tham gia các kịch bản mô phỏng nhằm nâng cao năng lực ứng phó của nhà nước trước các mối đe dọa hỗn hợp, bao gồm cả những mối đe dọa có thể phát sinh.

Ngoài ra, lực lượng vũ trang Pháp cũng có kế hoạch thử nghiệm những phát triển mới nhất trong lĩnh vực máy bay không người lái, tác chiến điện tử và gây nhiễu hệ thống vệ tinh.

Trước đó, chính quyền của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng đã khởi động các cuộc tập trận quân sự ở Greenland trong bối cảnh căng thẳng leo thang liên quan đến hòn đảo này.

Quỳnh Như
RBC-Ukraine
