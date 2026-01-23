Bloomberg: Mỹ muốn dỡ bỏ các hạn chế đối với sự hiện diện quân sự ở Greenland

TPO - Mỹ muốn sửa đổi thỏa thuận quốc phòng năm 1951 với Đan Mạch để loại bỏ hạn chế đối với sự hiện diện quân sự của nước này tại Greenland, theo Bloomberg.

Thỏa thuận hiện hành, được ký kết năm 1951 và sửa đổi năm 2004, quy định Mỹ phải "tham vấn và thông báo" cho Đan Mạch và Greenland trước khi thực hiện "bất kỳ thay đổi đáng kể nào đối với các hoạt động hoặc cơ sở quân sự của Mỹ tại Greenland".

Bloomberg dẫn nguồn thạo tin cho biết, các nhà đàm phán Mỹ muốn sửa đổi quy định trên để đảm bảo Washington không phải đối mặt với bất kỳ hạn chế nào khi phát triển các kế hoạch quân sự trên đảo.

Tờ báo lưu ý rằng, những cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra, và vẫn chưa rõ liệu Đan Mạch và Greenland có đồng ý với những thay đổi này hay không.

Ảnh minh họa.

Bà Anna Kelly, người phát ngôn của Nhà Trắng, cho biết: "Nếu thỏa thuận này được thông qua thì Mỹ sẽ đạt được tất cả các mục tiêu chiến lược của mình đối với Greenland". Bà nói thêm, "Khi các chi tiết được tất cả các bên liên quan hoàn tất, chúng sẽ được công bố".

Trước đó, ngày 21/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, khuôn khổ cho một thỏa thuận trong tương lai về Greenland đã được đưa ra sau cuộc gặp với Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ.

Trong một cuộc phỏng vấn với Fox Business vào ngày 22/1, ông Trump nói rằng Mỹ sẽ có tất cả quyền tiếp cận quân sự mà Mỹ muốn.

"Chúng ta sẽ có thể đưa những gì chúng ta cần lên Greenland vì chúng ta muốn thế... Về cơ bản, đó là quyền tiếp cận hoàn toàn, không có giới hạn, không có thời hạn", ông nói.

Bloomberg trước đó đưa tin, thỏa thuận khung có thể bao gồm việc triển khai tên lửa của Mỹ, quyền khai thác khoáng sản nhằm hạn chế sự can thiệp của Trung Quốc và sự hiện diện mạnh mẽ hơn của NATO ở Bắc Cực. Đổi lại, ông Trump cam kết không áp thuế đối với các quốc gia châu Âu.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen ngày 22/1 cho biết Đan Mạch và Greenland sẵn sàng "mở rộng hơn nữa" hiệp ước phòng thủ năm 1951, nhưng nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán phải tiến hành thận trọng.