Tổng thống Mỹ: 'Đang có một hạm đội khổng lồ' hướng về Trung Đông

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang “theo dõi sát sao” tình hình ở Iran, dường như để ngỏ khả năng can thiệp vũ lực nhằm vào nước này trong bối cảnh các cuộc biểu tình vẫn chưa lắng xuống.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln. (Ảnh: Getty Images)

Iran gần đây đã phải hứng chịu các cuộc biểu tình quy mô lớn do khó khăn kinh tế và sự sụp đổ của đồng tiền quốc gia. Các cuộc biểu tình ngày càng mang tính bạo lực, với việc Tehran đổ lỗi cho sự thâm nhập của các phần tử "khủng bố", gây ra tình trạng hỗn loạn.

Theo số liệu chính thức mới nhất, hơn 3.000 người đã thiệt mạng trong các vụ bạo loạn, trong đó có gần 700 phần tử "khủng bố". Tehran liên tục cáo buộc các nhóm phiến quân nhận được chỉ thị, vũ khí và các thiết bị khác từ nước ngoài, cũng như được trả tiền cho các hành vi bạo lực chống lại các quan chức chính phủ và tài sản công cộng.

Tổng thống Mỹ Trump đã nhiều lần úp mở khả năng hành động quân sự nhằm vào Iran, nhưng ông dường như đã hạ giọng vào cuối tuần trước, tuyên bố rằng đã “tự thuyết phục” mình không tấn công Iran.

Tuy nhiên, hôm 23/1, tổng thống Mỹ một lần nữa cảnh báo Tehran, rằng ông đang “theo dõi sát sao” tình hình ở Iran, nhưng “không muốn thấy bất cứ điều gì xảy ra”.

“Chúng tôi có một hạm đội khổng lồ đang hướng về phía đó, phòng trường hợp cần thiết. Và có lẽ chúng tôi sẽ không phải sử dụng đến nó”, ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One.

Mặc dù Lầu Năm Góc chưa xác nhận tuyên bố của Tổng thống Trump về việc điều động hạm đội, nhưng nhiều báo cáo truyền thông cho biết nhóm tàu ​​sân bay do tàu USS Abraham Lincoln dẫn đầu đã được điều đến Trung Đông.

Ngoài ra, nhiều nguồn tin theo dõi hàng không đã báo cáo về việc xuất hiện nhiều máy bay chiến đấu và máy bay hỗ trợ, bao gồm cả máy bay tiếp nhiên liệu trên không, đến các căn cứ của Mỹ trong khu vực. Một số chuyên gia cho rằng việc này là dấu hiệu của một hành động quân sự sắp xảy ra nhằm vào Tehran.

Bình luận về động thái của nhóm tàu sân bay Mỹ, một quan chức cấp cao Iran cho biết, Tehran sẽ coi bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào nước này “như một cuộc chiến tranh toàn diện chống lại chúng tôi".

“Việc tăng cường quân sự này, chúng tôi hy vọng nó không nhằm mục đích đối đầu thực sự. Nhưng quân đội của chúng tôi đã sẵn sàng cho những kịch bản xấu nhất. Đó là lý do vì sao mọi thứ đang trong tình trạng báo động cao ở Iran", quan chức này nói.

“Lần này, chúng tôi sẽ coi bất kỳ cuộc tấn công nào như một cuộc chiến tranh toàn diện chống lại chúng tôi, và chúng tôi sẽ đáp trả theo cách cứng rắn nhất có thể".

“Nếu người Mỹ vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Iran, chúng tôi sẽ đáp trả”, quan chức này nói, nhưng từ chối nêu rõ phản ứng của Iran sẽ như thế nào.