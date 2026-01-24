Mỹ lần đầu đánh bom tàu ma tuý từ khi bắt Tổng thống Venezuela Maduro

TPO - Quân đội Mỹ cho biết đã thực hiện cuộc tấn công gây chết người vào một tàu bị cáo buộc buôn lậu ma túy ở phía đông Thái Bình Dương. Đây là cuộc tấn công đầu tiên của Mỹ kể từ chiến dịch đột kích để bắt Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vào đầu tháng này.

Hình ảnh con tàu bị Mỹ ném bom. (Nguồn: AP)

Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ cho biết trên mạng xã hội, rằng chiếc tàu này “đang tham gia vào các hoạt động buôn bán ma túy” và cuộc tấn công đã khiến 2 người thiệt mạng, 1 người sống sót. Họ cho biết đã thông báo cho Tuần duyên Mỹ tiến hành các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ người còn sống. Video đăng kèm bài viết cho thấy một con tàu bốc cháy dữ dội.

Quân đội Mỹ tiếp tục tiến hành tịch thu các tàu chở dầu bị trừng phạt có liên hệ với Venezuela, kể từ khi lực lượng đặc nhiệm Mỹ tiến hành cuộc đột kích táo bạo để bắt giữ vợ chồng Tổng thống Maduro và đưa ông đến New York để xét xử với cáo buộc liên quan đến ma túy.

Theo thông báo từ quân đội Mỹ, kể từ đầu tháng 9/2025 đã có 36 vụ tấn công nhằm vào các tàu mà Mỹ cáo buộc buôn lậu ma túy trên vùng biển Nam Mỹ, khiến ít nhất 117 người thiệt mạng. Phần lớn các vụ tấn công xảy ra trên vùng biển Caribe.

Vụ tấn công tàu được công bố gần đây nhất là vào cuối tháng 12/2025, khi quân đội Mỹ cho biết đã tấn công 5 tàu buôn trong 2 ngày, khiến tổng cộng 8 người thiệt mạng và những người khác nhảy xuống biển. Vài ngày sau, Tuần duyên Mỹ dừng chiến dịch tìm kiếm.

Tổng thống Donald Trump nhiều lần khẳng định các cuộc tấn công của Mỹ nhắm vào tàu buôn ma tuý đang có tác động rất lớn đến việc làm chậm hoạt động trái phép này trên vùng biển Caribe và phía đông Thái Bình Dương.

“Chúng tôi đã ngăn chặn, gần như ngăn chặn hoàn toàn 100% lượng ma túy vận chuyển bằng đường thủy”, ông Trump phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế thế giới ở Davos ngày 22/1.