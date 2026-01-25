Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Truyền thông Mỹ: Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky có thể gặp mặt trực tiếp

Quỳnh Như

TPO - Một số quan chức Mỹ cho biết một cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và lãnh đạo Điện Kremlin Vladimir Putin có thể diễn ra trong thời gian tới.

Tờ Axios dẫn lời một số quan chức Mỹ giấu tên cho biết, cuộc gặp giữa phái đoàn Nga, Mỹ và Ukraine ở Abu Dhabi là một bước quan trọng hướng tới giai đoạn đàm phán tiếp theo.

"Chúng ta đang rất gần một cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky", một quan chức Mỹ cho biết.

Một quan chức khác nói rằng, nếu cuộc họp ba bên tiếp theo tại Abu Dhabi thành công hơn, điều này có thể dẫn đến việc tổ chức các cuộc đàm phán tại Kiev hoặc Moscow.

"Chúng tôi cho rằng những cuộc gặp đó cần phải diễn ra trước cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo. Chúng tôi nghĩ rằng cuộc gặp đó không còn xa. Nếu chúng ta tiếp tục đi theo con đường hiện tại, chúng ta sẽ đến được đó", quan chức Mỹ nói thêm.

image.jpg

Theo Axios, vòng đàm phán ba bên tiếp theo giữa Mỹ, Ukraine và Nga dự kiến ​​diễn ra vào ngày 1/2, và một lần nữa được tổ chức tại thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Phái đoàn từ Ukraine, Mỹ và Nga đã có cuộc đàm phán kéo dài hai ngày (23 và 24/1) tại Abu Dhabi. Các quan chức Mỹ mô tả cuộc đàm phán là hiệu quả, đồng thời cho biết cả Nga và Ukraine đều nhất trí về các cuộc đàm phán ba bên, cho thấy họ tin rằng có thể đạt được tiến triển.

Theo nguồn tin từ RBC-Ukraine, vòng đầu tiên diễn ra hôm thứ Sáu (23/1) đóng vai trò là phiên họp giới thiệu, trong khi vòng thứ hai diễn ra hôm thứ Bảy (24/1) các bên đã gặp nhau theo hình thức mở rộng và sau đó chia thành hai nhóm nhỏ: một nhóm chính trị và một nhóm quân sự.

Nguồn tin cho biết các cuộc đàm phán trong khuôn khổ quân sự đã đạt được tiến triển đáng kể, trong khi các quyết định về vấn đề lãnh thổ vẫn chưa được đưa ra.

"Nhóm quân sự đã đạt được tiến triển. Các cuộc thảo luận tập trung vào việc liệu có cần thiết phải rút quân hay không, làm thế nào để giám sát lệnh ngừng bắn, làm thế nào để thực hiện việc chấm dứt các hành động quân sự, việc thành lập một trung tâm giám sát và phối hợp các vấn đề ngừng bắn và những quốc gia nào có thể được đại diện tại đó", RBC-Ukraine viết.

Theo nguồn tin, nhóm quân sự đã nhất trí chuẩn bị các đề xuất từ ​​mỗi bên về những bước tiếp theo hướng tới lệnh ngừng bắn trong vòng một tuần, trước cuộc họp tiếp theo.

Quỳnh Như
RBC-Ukraine
#Tổng thống Putin #Tổng thống Zelensky #Nga #Ukraine #Mỹ #đàm phán #hòa bình #Abu Dhabi

Xem thêm

Cùng chuyên mục