Thế giới

Google News

Tổng thống Mỹ Trump dọa áp thuế 100% lên Canada vì thoả thuận với Trung Quốc

Bình Giang

TPO - Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ áp mức thuế 100% với hàng hóa nhập khẩu từ Canada nếu nước láng giềng phía bắc của Mỹ tiếp tục đạt được các thỏa thuận thương mại với Trung Quốc.

ap26022695460529.jpg
Thủ tướng Canada Mark Carney. (Ảnh: AP)

Trong bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Trump viết rằng nếu Thủ tướng Canada Mark Carney “nghĩ ông ấy sẽ biến Canada thành ‘cảng trung chuyển’ để Trung Quốc đưa hàng hóa và sản phẩm vào Mỹ thì ông ấy đã nhầm lẫn nghiêm trọng”.

Trong tháng này, Canada đàm phán thỏa thuận để giảm thuế với xe điện Trung Quốc, đổi lại Trung Quốc giảm thuế nhập khẩu cho các sản phẩm nông nghiệp Canada.

Ban đầu, ông Trump nói rằng thỏa thuận đó là điều mà ông Carney “nên làm và việc ông ấy ký thỏa thuận thương mại là điều tốt”, nhưng đến nay nhà lãnh đạo Mỹ đã thay đổi thái độ.

Văn phòng của Thủ tướng Carney chưa trả lời đề nghị bình luận.

Lời đe dọa của nhà lãnh đạo Mỹ được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang vì vấn đề Greenland. Khi phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế thế giới ở Davos trong tuần này, ông Trump nói rằng “Canada tồn tại là nhờ Mỹ”.

Thủ tướng Carney đáp trả rằng quốc gia của ông có thể là một ví dụ cho thấy thế giới không cần phải khuất phục trước xu hướng độc tài.

Sau đó, ông Trump thu hồi lời mời ông Carney tham gia “Hội đồng Hòa bình” mà nhà lãnh đạo Mỹ thành lập nhằm giải quyết các cuộc xung đột toàn cầu.

Ngoài việc đe dọa sáp nhập Greenland, ông Trump liên tục công kích Canada và gợi ý rằng Canada cũng nên được sáp nhập vào Mỹ để trở thành bang thứ 51.

Trong tuần này, ông Trump đăng bức ảnh chỉnh sửa trên mạng xã hội cho thấy tấm bản đồ của Mỹ bao gồm cả Canada, Venezuela, Greenland.

Trong thông điệp ngày 24/1, ông Trump thậm chí gọi nhà lãnh đạo Canada là “Thống đốc Carney”. Ông Trump cũng gọi Thủ tướng Justin Trudeau trước đây theo cách tương tự.

Canada vẫn chưa đạt được thỏa thuận với Mỹ để giảm mức thuế quan mà ông Trump áp lên các lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế Canada. Tuy nhiên, Canada được bảo vệ khỏi những tác động nặng nề nhất của chính sách thuế quan Mỹ nhờ Hiệp định Canada-Mỹ-Mexico. Hiệp định thương mại đó sẽ được xem xét lại trong năm nay.

Bình Giang
AP
#Canada #Thuế quan #Trung Quốc #Tổng thống Trump #Donald Trump

