Trung Quốc điều tra hai quan chức quân đội cấp cao

TPO - Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 24/1 thông báo, hai quan chức quân đội cấp cao nước này là Zhang Youxia (Trương Hựu Hiệp) và Liu Zhenli (Lưu Chấn Lập) đang bị điều tra vì nghi ngờ vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng.

Ông Trương Hựu Hiệp. (Ảnh: Reuters)

Ông Trương Hựu Hiệp (75 tuổi) là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương.

Ông Lưu Chấn Lập (61 tuổi) là Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp Quân ủy Trung ương.

Quyết định điều tra ông Lưu và ông Trương được đưa ra bởi Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

“Hai quan chức này bị nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật”, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết thêm.

Thông báo này đánh dấu bước tiến mới nhất trong chiến dịch sâu rộng nhằm bài trừ tham nhũng ở mọi cấp độ trong đảng và nhà nước kể từ khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên nắm quyền.

Tuần này, tin đồn về một cuộc điều tra đã rộ lên sau khi ông Lưu và ông Trương dường như vắng mặt trong một cuộc họp chính thức do Chủ tịch Tập Cận Bình chủ trì.

Ông Tập ​​Cận Bình đã gọi tham nhũng là "mối đe dọa lớn nhất" đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc, nói rằng "cuộc chiến chống tham nhũng vẫn rất nghiêm trọng và phức tạp".

Hồi tháng 10, Trung Quốc tuyên bố đã mở cuộc điều tra tham nhũng đối với 9 quan chức quân đội.