Lãnh đạo các nước chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm

TPO - Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez; Tổng thống Nga Vladimir Putin; Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã gửi điện, thư mừng chúc mừng.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: VNA/AP

Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez bày tỏ đánh giá cao những thành tựu lịch sử mà Việt Nam đã đạt được trong 40 năm triển khai công cuộc Đổi mới; tin tưởng vững chắc rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Tổng Bí thư Tô Lâm, Đảng và nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục tiến bước vững chắc trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, hướng tới một giai đoạn phát triển mới thịnh vượng hơn, bao trùm hơn và bền vững hơn.

Nhà lãnh đạo Cuba cũng trân trọng cảm ơn những đóng góp quý báu của Tổng Bí thư Tô Lâm trong việc tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, góp phần củng cố nền tảng quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Cuba và Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực.

Trên cơ sở kế thừa di sản của các lãnh tụ lịch sử Tổng Tư lệnh Fidel Castro Ruz và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như tình đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân hai nước, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba tái khẳng định ưu tiên của Đảng Cộng sản Cuba trong việc tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ trao đổi và hợp tác với Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiệt liệt chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm. Tổng thống Vladimir Putin đánh giá, kết quả bỏ phiếu thể hiện uy tín chính trị, sự ghi nhận sâu sắc đối với những công lao của Tổng Bí thư trong việc xây dựng và triển khai đường lối mang tính chiến lược của Việt Nam nhằm phát triển kinh tế - xã hội nhanh chóng và bảo vệ lợi ích của Việt Nam trên trường quốc tế.

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định, nước Nga đánh giá cao đóng góp của cá nhân Tổng Bí thư trong việc củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga, nhấn mạnh hai nhà lãnh đạo sẽ tiếp tục phát triển hợp tác về mọi mặt vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì ổn định và an ninh ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất Dmitry Medvedev nhấn mạnh sự tin tưởng cao mà các đảng viên dành cho đồng chí Tô Lâm thể hiện sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp xuất sắc của Tổng Bí thư vào sự thịnh vượng của Việt Nam và củng cố uy tín quốc tế của Việt Nam.

Ông Dmitry Medvedev khẳng định Đảng Nước Nga Thống nhất luôn ủng hộ việc mở rộng hơn nữa đối thoại với Đảng Cộng sản Việt Nam trên tất cả các vấn đề cùng quan tâm, cũng như hợp tác hiệu quả tại các diễn đàn đa phương quan trọng.

Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae chúc Đảng Cộng sản Việt Nam dưới sự dẫn dắt của Ban lãnh đạo mới sẽ phát huy vai trò lãnh đạo vượt trội trong việc kiến tạo hướng tới một kỷ nguyên phát triển mới cho không chỉ riêng Việt Nam mà còn góp phần vào sự ổn định của khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, và đóng góp tích cực hơn nữa cho sự phát triển, hợp tác và thịnh vượng của cộng đồng quốc tế.

Tổng thống Mông Cổ Ukhnaa Khurelsukh; Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Belarus Sergey Syrankov, Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega Saavedra và đồng Tổng thống Rosario Murillo cũng đã gửi điện, thư mừng chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm.