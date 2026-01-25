Thêm một công dân Mỹ bị đặc vụ di trú bắn tử vong

TPO - Các đặc vụ di trú Mỹ đã bắn tử vong một công dân ở Minneapolis hôm 24/1, gây ra các cuộc biểu tình dữ dội và buộc lãnh đạo địa phương phải lên tiếng. Đây là vụ việc chết người thứ hai chỉ trong vòng một tháng.

Các quan chức thuộc Bộ An ninh Nội địa cho biết, một đặc vụ Tuần tra Biên giới đã nổ súng tự vệ sau khi một người đàn ông mang súng ngắn chống lại nỗ lực tước vũ khí của họ.

Các lãnh đạo địa phương đã đặt câu hỏi về lời kể này.

Người đàn ông bị bắn tử vong được xác định là Alex Pretti, một y tá 37 tuổi, làm việc tại bệnh viện Cựu chiến binh ở Minneapolis.

Trong những video do người qua đường quay lại và được Reuters xác minh, Pretti đang đứng trên đường và quay phim các đặc vụ bằng điện thoại di động.

Các video cho thấy một trong những đặc vụ dường như đã xịt hơi cay vào Pretti và những người biểu tình khác. Trong khi Pretti cố gắng che chắn và giúp đỡ những người biểu tình khác, một số đặc vụ đã vật Pretti xuống đất và bắt đầu đánh vào đầu, vào người.

Khi Pretti nằm trên mặt đất, một đặc vụ rút súng và nhiều phát súng được bắn ra.

Vụ nổ súng đã lôi kéo hàng trăm người biểu tình đến khu phố để đối đầu với các đặc vụ.

Lực lượng an ninh kiểm soát các cuộc biểu tình ở Minneapolis. (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem nói với các phóng viên, rằng người đàn ông bị chết hôm 24/1 đã tấn công các nhân viên trong một cuộc đột kích người nhập cư, mặc dù bà không nói liệu anh ta có rút vũ khí ra hay không.

"Anh ta không ở đó để biểu tình ôn hòa. Anh ta ở đó để gây ra bạo lực", bà Noem nhấn mạnh trong một cuộc họp báo.

Trong số các nhà lãnh đạo địa phương đặt câu hỏi về lời giải thích đó, có Thống đốc bang Minnesota Tim Walz.

"Tôi đã xem video từ nhiều góc độ và nó thật kinh hoàng", ông Walz nói. "Không thể tin tưởng chính phủ liên bang sẽ dẫn đầu cuộc điều tra này. Tiểu bang sẽ tự xử lý".

Giám đốc Cục Điều tra Hình sự Minnesota - Drew Evans - nói với các phóng viên, rằng các đặc vụ liên bang đã ngăn chặn nỗ lực bắt đầu điều tra của nhóm ông.

Cảnh sát trưởng Minneapolis - Brian O'Hara - cho biết người đàn ông bị bắn chết sở hữu súng hợp pháp và không có tiền án tiền sự nào ngoài các vi phạm giao thông.

Khi người dân biểu tình phản đối vụ nổ súng, cảnh sát thành phố và lực lượng tiểu bang đã có mặt để kiểm soát đám đông. Tình hình dường như đã lắng xuống sau khi các đặc vụ liên bang rời khỏi khu vực, mặc dù những người biểu tình vẫn ở trên đường phố trong nhiều giờ sau đó.

Các quan chức địa phương kêu gọi sự kiềm chế. "Xin đừng phá hủy thành phố của chúng tôi", cảnh sát trưởng O'Hara nói.

Thống đốc Walz và các quan chức địa phương đã kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hoạt động thực thi luật nhập cư của chính quyền Tổng thống Trump.

Ông Trump cáo buộc các quan chức địa phương đã kích động sự phản kháng. "Thị trưởng và thống đốc đang kích động nổi loạn, với những lời lẽ khoa trương, nguy hiểm và ngạo mạn của họ", Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội.

Vụ nổ súng xảy ra một ngày sau khi hơn 10.000 người xuống đường trong thời tiết lạnh giá để phản đối việc trấn áp nhập cư.

Đầu tháng này, một phụ nữ 37 tuổi tên Renee Good cũng đã bị một sĩ quan Cục Nhập cư và Hải quan (ICE) bắn tử vong trong xe ở Minneapolis, dẫn đến các cuộc biểu tình phản đối.

ICE hoạt động độc lập với Lực lượng Tuần tra Biên giới thuộc Bộ An ninh Nội địa.