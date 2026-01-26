Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chủ tịch Kim Jong Un chỉ đạo tạc tượng lính Triều Tiên hy sinh ở Ukraine

Bình Giang

TPO - Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un vừa tới thăm một xưởng mỹ thuật để chỉ đạo việc sáng tạo các tác phẩm điêu khắc sẽ đặt tại đài tưởng niệm các binh sĩ Triều Tiên hy sinh khi tham chiến ở nước ngoài, hãng thông tấn nhà nước KCNA đưa tin ngày 26/1.

screen-shot-2026-01-26-at-72352-am.png
screen-shot-2026-01-26-at-72400-am.png
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un thăm xưởng nơi tạc tượng binh lính hy sinh ở nước ngoài. (Ảnh: KCNA)

Theo số liệu từ Hàn Quốc, Ukraine và phương Tây, Triều Tiên đã cử khoảng 14.000 binh sĩ sang chiến đấu cùng lực lượng Nga, và một số người trong đó đã thiệt mạng.

Trong chuyến thăm xưởng Mỹ thuật Mansudae, ông Kim cho biết các tác phẩm điêu khắc sẽ “mãi mãi truyền tải những chiến công huyền thoại… của những người con đáng kính của CHDCND Triều Tiên”, KCNA đưa tin.

Ông Kim nhiều lần đề cao “tinh thần anh dũng” của các binh sĩ khi chiến đấu ở nước ngoài và vinh danh họ bằng nhiều hình thức, bao gồm đón tiếp, trao huân chương, cũng như trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng đài tưởng niệm các binh sĩ đã hy sinh.

Tháng 10/2025, Triều Tiên khởi công xây dựng bảo tàng tưởng niệm những người lính trẻ của đất nước đã hy sinh khi chiến đấu ở nước ngoài.

Đầu tháng này, ông Kim Jong Un đến thăm công trường xây dựng ở Bình Nhưỡng và trồng cây ở bảo tàng.

"Quân đội của chúng ta đã chứng minh trước thời đại quy luật của sức mạnh, chân lý bất biến rằng kẻ mạnh về tinh thần luôn chiến thắng", KCNA dẫn lời ông Kim.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh phải "đảm bảo tính nghệ thuật cao và sự tinh tế hoàn hảo trong từng chi tiết", để khách tham quan bảo tàng có thể "cảm nhận được niềm tin vào chiến thắng của những người lính anh hùng" và luôn nhớ đến họ.

Những bức ảnh do KCNA công bố cho thấy các tác phẩm điêu khắc mô tả cảnh chiến đấu hoặc binh lính có kích thước gấp 2 - 3 lần người thật.

Xưởng nghệ thuật Mansudae là một xưởng nghệ thuật nhà nước chuyên sáng tạo các tác phẩm nghệ thuật lớn để phục vụ hoạt động tuyên truyền của nhà nước Triều Tiên.

