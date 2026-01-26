Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người lính

Google News

Nga tiết lộ mốc thời gian vòng đàm phán tiếp theo với Ukraine

Quỳnh Như

TPO - Quan chức Nga cho biết các cuộc đàm phán ba bên về việc giải quyết vấn đề Ukraine dự kiến sẽ tiếp tục vào tuần tới tại Abu Dhabi.

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết vòng đàm phán tiếp theo nhiều khả năng diễn ra trong tuần tới, song hiện chưa ấn định ngày cụ thể. Ông đồng thời cảnh báo không nên đặt kỳ vọng quá cao vào kết quả của các cuộc tiếp xúc ban đầu.

"Các cuộc đàm phán tiếp theo tại Abu Dhabi dự kiến ​​sẽ diễn ra vào tuần tới, nhưng chưa có ngày cụ thể... Sẽ là một sai lầm nếu kỳ vọng vào hiệu quả cao ngay từ những lần tiếp xúc đầu tiên. Việc các cuộc đàm phán đã được khởi động theo hướng tích cực là điều đáng ghi nhận, tuy nhiên phía trước vẫn còn rất nhiều công việc khó khăn", ông Peskov nhấn mạnh.

npn.jpg
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov.

Người phát ngôn Điện Kremlin cũng cho biết Nga sẽ không công khai thảo luận chi tiết về các nội dung cụ thể trong chương trình nghị sự của tiến trình đàm phán liên quan đến Ukraine.

Trước đó, vòng đàm phán ba bên đầu tiên giữa Mỹ, Ukraine và Nga đã diễn ra tại Abu Dhabi vào tuần trước, với mục tiêu xây dựng các cơ chế hướng tới giải pháp hòa bình. Phía Ukraine đánh giá cuộc đối thoại là hiệu quả, song các bên chưa đạt được thỏa hiệp về vấn đề lãnh thổ.

Theo thông tin từ RBC-Ukraine, cuộc gặp đầu tiên diễn ra vào ngày 23/1 mang tính chất giới thiệu. Đến ngày 24/1, các cuộc đàm phán tiếp tục với sự tham gia của các phái đoàn mở rộng, sau đó các bên thống nhất chia thành hai nhóm làm việc riêng biệt gồm chính trị và quân sự.

Nguồn tin cho biết các cuộc thảo luận về vấn đề quân sự đã đạt được một số tiến triển đáng kể, trong khi vấn đề lãnh thổ đến nay vẫn chưa đạt được đồng thuận.

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ - ông Steve Witkoff, cũng đánh giá tích cực tiến trình đàm phán tại Abu Dhabi và khẳng định các bên sẵn sàng tiếp tục tham vấn. Giai đoạn tiếp theo của các cuộc đàm phán ba bên được cho là dự kiến diễn ra vào ngày 1/2.

Quỳnh Như
Tass
#Nga #Ukraine #Mỹ #đàm phán #Abu Dhabi #hòa bình #xung đột #đối thoại

