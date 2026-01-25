Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump ca ngợi cuộc đàm phán Nga - Mỹ - Ukraine

Minh Hạnh

TPO - Trưởng đoàn đàm phán Mỹ - đặc phái viên Steve Witkoff - ca ngợi cuộc gặp đầu tiên giữa Nga, Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi, cho biết các bên đã nhất trí nối lại đàm phán vào tuần tới.

697592e2203027034a6db774.jpg
Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff. (Ảnh: Getty Images)

Cuộc gặp kéo dài hai ngày tại thủ đô của Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất đánh dấu lần đầu tiên các nhà đàm phán từ Nga, Ukraine và Mỹ gặp nhau kể từ khi xung đột giữa Mátxcơva và Kiev bùng nổ vào tháng 2/2022. Tuy nhiên, các bên vẫn giữ kín thông tin về kết quả đàm phán.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông Witkoff cho biết cuộc đàm phán “mang tính xây dựng” và các bên đã lên kế hoạch tiếp tục thảo luận vào tuần tới tại Abu Dhabi. Ông nói thêm rằng Tổng thống Donald Trump chờ đợi một thỏa thuận hòa bình.

Các cuộc đàm phán ở Abu Dhabi diễn ra ngay sau khi ông Witkoff gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin, trong khi Tổng thống Trump nói chuyện với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos (Thụy Sĩ).

Cả ba bên đều thừa nhận tranh chấp lãnh thổ vẫn là trở ngại chính đối với thỏa thuận hòa bình. Mátxcơva khẳng định, một thỏa thuận bền vững chỉ có thể đạt được nếu Ukraine rút quân khỏi Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporozhye - những vùng đã bỏ phiếu sáp nhập Nga vào năm 2022, và chính thức công nhận biên giới mới của Nga. Tuy nhiên, Ukraine đã bác bỏ bất kỳ sự nhượng bộ lãnh thổ nào.

Cố vấn cấp cao của Tổng thống Putin - ông Yury Ushakov, người cũng tham dự cuộc đàm phán ở Abu Dhabi, nói với các phóng viên trước cuộc gặp, rằng Nga đang nắm thế chủ động trên chiến trường và sẽ đạt được mục tiêu của mình bằng biện pháp quân sự trừ khi tìm được giải pháp ngoại giao.

Minh Hạnh
RT
#Nga #Mỹ #Ukraine #đàm phán hòa bình #Tổng thống Nga Vladimir Putin #Tổng thống Mỹ Donald Trump

