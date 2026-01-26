Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Thỏa thuận đảm bảo an ninh của Mỹ dành cho Ukraine đã hoàn tất

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo, văn kiện về những đảm bảo an ninh của Washington dành cho Kiev đã "sẵn sàng 100%" để được ký kết, sau hai ngày đàm phán giữa các đại diện từ Nga, Mỹ và Ukraine.

image-37.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: AP)

Phát biểu với các nhà báo tại Vilnius hôm 25/1 trong chuyến thăm Litva, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine đang chờ các đối tác ấn định ngày ký kết, sau đó văn kiện sẽ được trình lên Quốc hội Mỹ và Quốc hội Ukraine để phê chuẩn.

Ông Zelensky cũng nhấn mạnh nỗ lực của Ukraine trong việc gia nhập Liên minh châu Âu (EU) vào năm 2027, gọi đó là “sự đảm bảo an ninh kinh tế”.

Lãnh đạo Ukraine cho biết, cuộc đàm phán tại Abu Dhabi (thủ đô Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất) là cuộc đàm phán ba bên đầu tiên trong “một thời gian khá dài”, không chỉ có sự tham gia của các nhà ngoại giao, mà còn có cả đại diện quân sự từ cả ba bên. Cuộc đàm phán, bắt đầu từ ngày 23 và kéo dài sáng ngày 24/1, là nỗ lực mới nhất nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 4 năm giữa Nga và Ukraine.

Ông Zelensky thừa nhận những khác biệt cơ bản giữa lập trường của Nga và Ukraine, tái khẳng định vấn đề lãnh thổ là điểm mấu chốt chính.

“Lập trường của chúng tôi về lãnh thổ của mình, về toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, phải được tôn trọng”, ông nói.

Tổng thống Zelensky cho biết Mỹ đang cố gắng tìm kiếm một sự thỏa hiệp, nhưng ông nhấn mạnh “tất cả các bên phải sẵn sàng thỏa hiệp.”

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 22/1 đã thảo luận về một giải pháp cho vấn đề Ukraine với các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner. Điện Kremlin nhấn mạnh rằng, để đạt được một thỏa thuận hòa bình, Kiev phải rút quân khỏi các khu vực ở phía đông mà Nga đã sáp nhập nhưng Ukraine không công nhận.

Các phái đoàn sẽ trở lại Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất vào ngày 1/2 để tiến hành vòng đàm phán tiếp theo, theo một quan chức Mỹ.

Các cuộc đàm phán gần đây đã đề cập đến nhiều vấn đề, từ quân sự đến kinh tế, bao gồm cả khả năng ngừng bắn trước khi đạt được thỏa thuận. Tuy nhiên, các bên vẫn chưa thể thống nhất khuôn khổ cuối cùng cho việc giám sát và vận hành nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Minh Hạnh
AP
#Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky #Tổng thống Nga Vladimir Putin #Nga #Ukraine #Mỹ #đàm phán hòa bình

