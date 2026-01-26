Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Cựu Tổng thống Mỹ Obama gọi vụ ICE bắn chết y tá là ‘hồi chuông cảnh tỉnh’

Bình Giang

TPO - Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và phu nhân Michelle Obama vừa ra tuyên bố lên án mạnh mẽ hành động sát hại công dân Mỹ mà các đặc vụ viên bang gây ra ở TP. Minneapolis, cho rằng điều này chứng minh “cuộc tấn công” của Tổng thống Donald Trump nhằm vào các giá trị của nước Mỹ.

“Cái chết của Alex Pretti là một thảm kịch đau lòng. Đồng thời, đó cũng là hồi chuông cảnh tỉnh đối với mọi người Mỹ, bất kể đảng phái, rằng nhiều giá trị cốt lõi của quốc gia chúng ta đang ngày càng bị xâm phạm”, cựu Tổng thống Obama nêu trong tuyên bố, sau 1 ngày lực lượng đặc nhiệm ICE bắn chết y tá người Mỹ tại Minneapolis.

“Trong nhiều tuần qua, người dân trên khắp cả nước hoàn toàn có lý do để phẫn nộ trước cảnh tượng các tân binh ICE bịt mặt và những đặc vụ liên bang khác hành động gần như không bị kiểm soát, sử dụng các biện pháp dường như nhằm đe dọa, quấy rối, khiêu khích và gây nguy hiểm cho cư dân của một thành phố lớn của Mỹ”, ông Obama nói.

ap26023622803301.jpg
ap26024764712841.jpg
ap26025734617465.jpg
ap26025761223315.jpg
Hành động trấn áp mạnh tay của ICE gây nhiều phẫn nộ ở Minneapolis. Ảnh: AP

Các đặc vụ liên bang đã bắn chết Alex Pretti, 37 tuổi, một y tá hồi sức tích cực, vào sáng 24/1, trong lúc xô xát với anh trên một con đường tại thành phố miền Trung Tây này. Vụ việc xảy ra chưa đầy 3 tuần sau khi một đặc vụ nhập cư bắn chết cô Renee Nicole Good, 37 tuổi.

Các quan chức trong chính quyền Tổng thống Donald Trump cho rằng Pretti có ý định gây hại cho các đặc vụ liên bang, giống như cách họ lập luận trong trường hợp cô Good, và cho biết họ phát hiện khẩu súng lục trên người anh.

Tuy nhiên, video lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội và được các hãng truyền thông Mỹ xác thực cho thấy Pretti không hề rút vũ khí. Các đặc vụ đã bắn khoảng 10 phát súng chỉ vài giây sau khi anh bị xịt chất kích thích vào mặt và bị quật ngã xuống đất.

Tổng thống Trump đổ lỗi cho các quan chức của đảng Dân chủ ở bang Minnesota, bao gồm Thống đốc Tim Walz và Thị trưởng Minneapolis Jacob Frey. Trên nền tảng Truth Social, ông viết: “Các thành phố và bang ‘trú ẩn’ do đảng Dân chủ điều hành đang TỪ CHỐI hợp tác với ICE. Đáng buồn thay, hai công dân Mỹ đã mất mạng do sự hỗn loạn do đảng Dân chủ gây ra”.

Sau khi chính quyền gọi Pretti là “kẻ ám sát” đã tấn công các đặc vụ, cha mẹ anh ra tuyên bố lên án những “lời dối trá ghê tởm” về con trai họ.

Khi được hỏi trên chương trình của Fox News rằng sẽ nói gì với cha mẹ Pretti, Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem trả lời: “Tôi chỉ có thể nói rằng tôi rất đau buồn cho họ”.

Phát biểu trên chương trình của NBC, Thứ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche cho biết cần tiến hành điều tra để hiểu đầy đủ về vụ việc. Khi được hỏi liệu các đặc vụ có lấy khẩu súng lục khỏi người Pretti trước khi nổ súng hay không, ông Blanche nói: “Tôi không biết. Và cũng không ai khác biết. Đó là lý do chúng tôi đang tiến hành điều tra”.

Ngày 25/1, lãnh đạo của 60 tập đoàn có trụ sở tại Minnesota và một số đội thể thao chuyên nghiệp đã ký thư ngỏ “kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng ngay lập tức và yêu cầu các quan chức bang, địa phương và liên bang cùng phối hợp để tìm ra các giải pháp thực chất”.

Trong nhiều tuần qua, hàng nghìn đặc vụ liên bang đã được triển khai tới Minneapolis, thành phố có xu hướng ủng hộ đảng Dân chủ, sau khi truyền thông bảo thủ đưa tin về các cáo buộc gian lận liên quan đến người nhập cư Somalia. Thành phố này là nơi có một trong những cộng đồng người Somalia đông đảo nhất nước Mỹ.

Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy cử tri ngày càng bất bình trước những hoạt động chống nhập cư trong nước của chính quyền Tổng thống Trump, trong bối cảnh lan truyền nhiều video ghi lại cảnh đặc vụ bịt mặt bắt giữ người ngay trên vỉa hè, kể cả trẻ em.

Bình Giang
Reuters
#ICE #Chống nhập cư #Nhập cư Mỹ #Tổng thống Trump #Donald Trump

Xem thêm

Cùng chuyên mục