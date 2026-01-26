Cựu Tổng thống Mỹ Obama gọi vụ ICE bắn chết y tá là ‘hồi chuông cảnh tỉnh’

TPO - Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và phu nhân Michelle Obama vừa ra tuyên bố lên án mạnh mẽ hành động sát hại công dân Mỹ mà các đặc vụ viên bang gây ra ở TP. Minneapolis, cho rằng điều này chứng minh “cuộc tấn công” của Tổng thống Donald Trump nhằm vào các giá trị của nước Mỹ.

“Cái chết của Alex Pretti là một thảm kịch đau lòng. Đồng thời, đó cũng là hồi chuông cảnh tỉnh đối với mọi người Mỹ, bất kể đảng phái, rằng nhiều giá trị cốt lõi của quốc gia chúng ta đang ngày càng bị xâm phạm”, cựu Tổng thống Obama nêu trong tuyên bố, sau 1 ngày lực lượng đặc nhiệm ICE bắn chết y tá người Mỹ tại Minneapolis.

“Trong nhiều tuần qua, người dân trên khắp cả nước hoàn toàn có lý do để phẫn nộ trước cảnh tượng các tân binh ICE bịt mặt và những đặc vụ liên bang khác hành động gần như không bị kiểm soát, sử dụng các biện pháp dường như nhằm đe dọa, quấy rối, khiêu khích và gây nguy hiểm cho cư dân của một thành phố lớn của Mỹ”, ông Obama nói.

Hành động trấn áp mạnh tay của ICE gây nhiều phẫn nộ ở Minneapolis. Ảnh: AP

Các đặc vụ liên bang đã bắn chết Alex Pretti, 37 tuổi, một y tá hồi sức tích cực, vào sáng 24/1, trong lúc xô xát với anh trên một con đường tại thành phố miền Trung Tây này. Vụ việc xảy ra chưa đầy 3 tuần sau khi một đặc vụ nhập cư bắn chết cô Renee Nicole Good, 37 tuổi.

Các quan chức trong chính quyền Tổng thống Donald Trump cho rằng Pretti có ý định gây hại cho các đặc vụ liên bang, giống như cách họ lập luận trong trường hợp cô Good, và cho biết họ phát hiện khẩu súng lục trên người anh.

Tuy nhiên, video lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội và được các hãng truyền thông Mỹ xác thực cho thấy Pretti không hề rút vũ khí. Các đặc vụ đã bắn khoảng 10 phát súng chỉ vài giây sau khi anh bị xịt chất kích thích vào mặt và bị quật ngã xuống đất.

Tổng thống Trump đổ lỗi cho các quan chức của đảng Dân chủ ở bang Minnesota, bao gồm Thống đốc Tim Walz và Thị trưởng Minneapolis Jacob Frey. Trên nền tảng Truth Social, ông viết: “Các thành phố và bang ‘trú ẩn’ do đảng Dân chủ điều hành đang TỪ CHỐI hợp tác với ICE. Đáng buồn thay, hai công dân Mỹ đã mất mạng do sự hỗn loạn do đảng Dân chủ gây ra”.

Sau khi chính quyền gọi Pretti là “kẻ ám sát” đã tấn công các đặc vụ, cha mẹ anh ra tuyên bố lên án những “lời dối trá ghê tởm” về con trai họ.

Khi được hỏi trên chương trình của Fox News rằng sẽ nói gì với cha mẹ Pretti, Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem trả lời: “Tôi chỉ có thể nói rằng tôi rất đau buồn cho họ”.

Phát biểu trên chương trình của NBC, Thứ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche cho biết cần tiến hành điều tra để hiểu đầy đủ về vụ việc. Khi được hỏi liệu các đặc vụ có lấy khẩu súng lục khỏi người Pretti trước khi nổ súng hay không, ông Blanche nói: “Tôi không biết. Và cũng không ai khác biết. Đó là lý do chúng tôi đang tiến hành điều tra”.

Ngày 25/1, lãnh đạo của 60 tập đoàn có trụ sở tại Minnesota và một số đội thể thao chuyên nghiệp đã ký thư ngỏ “kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng ngay lập tức và yêu cầu các quan chức bang, địa phương và liên bang cùng phối hợp để tìm ra các giải pháp thực chất”.

Trong nhiều tuần qua, hàng nghìn đặc vụ liên bang đã được triển khai tới Minneapolis, thành phố có xu hướng ủng hộ đảng Dân chủ, sau khi truyền thông bảo thủ đưa tin về các cáo buộc gian lận liên quan đến người nhập cư Somalia. Thành phố này là nơi có một trong những cộng đồng người Somalia đông đảo nhất nước Mỹ.

Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy cử tri ngày càng bất bình trước những hoạt động chống nhập cư trong nước của chính quyền Tổng thống Trump, trong bối cảnh lan truyền nhiều video ghi lại cảnh đặc vụ bịt mặt bắt giữ người ngay trên vỉa hè, kể cả trẻ em.