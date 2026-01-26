Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Chủ tịch Hội đồng châu Âu sắp thăm Việt Nam

Thu Loan
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 28 - 29/1, Bộ Ngoại giao thông báo.

screen-shot-2026-01-26-at-101643-am.png
Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa

Với 27 nước thành viên, EU là một thực thể kinh tế, chính trị đặc thù với 8 định chế chính. Trong đó, Hội đồng châu Âu (gồm lãnh đạo các nước thành viên EU và Chủ tịch Hội đồng châu Âu) là cơ quan định hướng chính trị cao nhất, có chức năng xác định đường lối, ưu tiên và định hướng phát triển chiến lược của EU.

EU là nền kinh tế lớn thứ 3 trên thế giới, GDP đạt 19,4 ngàn tỷ USD, trao đổi ngoại khối EU chiếm khoảng 14% trao đổi thương mại toàn cầu. EU đang tích cực củng cố thị trường nội khối, đa dạng hóa đối tác, tăng cường tự chủ chiến lược và năng lực cạnh tranh, triển khai các sáng kiến, chiến lược mới.

Việt Nam và EU chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1990. Hai bên hiện có 4 hiệp định song phương có hiệu lực. Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVIPA) đã được 21/27 nước thành viên EU phê chuẩn.

Kim ngạch thương mại Việt Nam - EU trong 11 tháng năm 2025 đạt trên 66,8 tỷ USD, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2024. EU là đối tác thương mại lớn thứ 4 và thị trường nhập khẩu lớn thứ 5 của Việt Nam. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 16 của EU và lớn nhất trong ASEAN.

Tổng FDI của EU tại Việt Nam đạt 30 tỷ USD, đứng thứ 6/140 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư vào Việt Nam. Việt Nam có 98 dự án đầu tư sang EU, với tổng vốn 434,88 triệu USD.

Về hợp tác phát triển, EU là một trong những nhà cung cấp viện trợ lớn cho Việt Nam, với cam kết viện trợ 210 triệu euro không hoàn lại cho Việt Nam giai đoạn 2021 – 2024.

Thu Loan
#EU #Liên minh châu Âu #Quan hệ Việt Nam - EU #Chủ tịch Hội đồng châu Âu #Chủ tịch Hội đồng châu Âu thăm Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục