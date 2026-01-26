Vụ tàu cá '3 không' quây lực lượng chức năng: Tỉnh An Giang chỉ đạo xử lý

TPO - Trước tình trạng tàu cá “3 không”, tàu không đủ điều kiện hoạt động trên biển tụ tập, có dấu hiệu manh động trên vùng biển Kiên Lương, UBND tỉnh An Giang yêu cầu các lực lượng chức năng tăng tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý, không để tái diễn vi phạm, bảo đảm an ninh trật tự và nhiệm vụ chống khai thác IUU.

Nhiều tàu cá “3 không" khai thác thủy sản trái phép trên biển Kiên Lương.

UBND tỉnh An Giang cho biết, những ngày qua, số lượng tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, đặc biệt là tàu cá “3 không” (không đăng ký, không đăng kiểm, không giấy phép khai thác), tập trung khai thác thủy sản trái phép trên vùng biển xã Kiên Lương (An Giang).

Đội tàu này có xu hướng gia tăng nhanh, hành vi ngày càng manh động, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự trên biển, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác quản lý nhà nước về thủy sản, nỗ lực chống khai thác IUU (khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định) của địa phương.

Mới nhất, ngày 19/1, khoảng 80-90 tàu cá, chủ yếu tàu diện “3 không”, tàu vẽ số giả đã tập trung vào khu vực cấm đánh bắt, khu vực nuôi trồng thủy sản của người dân tại vùng biển xã Kiên Lương đánh bắt. Khi lực lượng chức năng tới vận động giải tán, nhiều tàu không hợp tác, chống đối, thách thức, thậm chí lợi dụng số đông có ý định bao vây, khống chế lực lượng chức năng đòi yêu sách phải cho phép khai thác thủy sản tại vùng biển trên. Sự việc kéo dài, có thời điểm tàu cá lên tới khoảng 150 tàu, tới ngày 23/1, đội tàu cá trên mới giải tán.

Trước tình trạng trên, UBND tỉnh An Giang giao Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, lực lượng quân sự, kiểm ngư và các đơn vị liên quan duy trì tuần tra, kiểm soát thường xuyên, liên tục tại vùng biển Kiên Lương; kiên quyết giải tán các nhóm tàu cá tụ tập trái phép, buộc phương tiện rời khỏi khu vực cấm khai thác, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Công an tỉnh An Giang được giao khẩn trương xác minh, làm rõ các dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, nhận diện đối tượng chủ mưu, cầm đầu, bảo kê, kích động. Trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm kiên quyết khởi tố để xử lý nghiêm.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang được giao chỉ đạo lực lượng kiểm ngư tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản; tổ chức truy quét, xử lý nghiêm tàu cá “3 không”, tàu không đủ điều kiện hoạt động; tổng rà soát, thống kê đầy đủ số lượng tàu cá trên địa bàn tỉnh làm cơ sở chấn chỉnh, quản lý lâu dài.

UBND các xã, phường, đặc khu có tàu cá được yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành pháp luật, không nghe theo sự kích động, lôi kéo của các đối tượng xấu, nhằm giữ vững ổn định an ninh trật tự trên biển.

Như Tiền Phong đã đưa tin, trước ngày 19/1, khoảng 80 - 90 tàu cá “3 không”, tàu cá vẽ số giả, đa số tàu dài từ 12 - 18m đã tụ tập vào đánh bắt ở khu vực cấm, khu vực nuôi trồng thủy sản của người dân tại vùng biển xã Kiên Lương. Những tàu này chủ yếu hành nghề lưới kéo đơn, khai thác nghêu, hàu, sò, điệp...

Ghi nhận vụ việc, lực lượng của Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Chông, Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, Công an, Quân sự địa phương có mặt vận động, yêu cầu giải tán. Tuy nhiên, nhiều chủ tàu, thuyền trưởng và thuyền viên không hợp tác, chống đối, thách thức, thậm chí lợi dụng số đông có ý định bao vây, khống chế lực lượng chức năng đòi yêu sách phải cho phép khai thác thủy sản tại vùng biển trên.

Đến sáng 22/1, số tàu cá dồn về khu vực tiếp tục tăng, với trên 150 tàu, co cụm tại khu vực vùng biển từ hòn Phụ Tử đến hòn Rễ Lớn (xã Kiên Lương, An Giang). Những người trên tàu cá còn sử dụng bộ đàm, điện thoại di động kêu gọi thêm tàu khác đến nhằm gây áp lực, yêu cầu được khai thác thủy sản trái phép.

Sau thời gian kiên trì vận động của lực lượng chức năng, ngày 23/1, số tàu trên mới cơ bản giải tán.