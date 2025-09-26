EU muốn thúc đẩy thực thi Hiệp định Thương mại tự do với Việt Nam

TPO - Liên minh châu Âu (EU) muốn thành lập một tổ chuyên trách chung với Việt Nam để rà soát và đánh giá tất cả những vấn đề hai bên quan tâm hoặc còn tồn đọng, nhằm thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) thuận lợi hơn, tối ưu hoá tiềm năng của hai bên.

Cao ủy Thương mại của EU Maroš Šefčovič (bên trái) trong cuộc gặp các phóng viên tại Hà Nội ngày 26/9. Ảnh: Thu Loan

Cao ủy Thương mại của EU Maroš Šefčovič có chuyến công tác tới Việt Nam từ ngày 25 – 26/9, theo lời mời của Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên. Đây là dịp để hai bên rà soát kết quả sau 5 năm thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA).

Chiều 26/9, ông Maroš Šefčovič có cuộc gặp các phóng viên tại Hà Nội để thông báo kết quả chuyến công tác. Ông cho biết sáng cùng ngày đã cùng Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đồng chủ trì cuộc họp của ủy ban thương mại trong khuôn khổ EVFTA. Hai bên trao đổi và thống nhất một số bước đi cụ thể để đảm bảo EVFTA tiếp tục tạo xung lực mạnh mẽ cho thương mại song phương.

“Chúng tôi ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong xử lý rào cản để thương mại hai chiều cân bằng hơn. Ngoài thương mại, chúng tôi còn thảo luận tiềm năng đầu tư chiến lược như năng lượng tái tạo, bán dẫn, tài nguyên thiết yếu, logistics và viễn thông”, ông nói.

Ông cho biết, hai bên cũng bàn về hợp tác trong WTO và khả năng EU tham gia CPTPP, đồng thời nhắc lại cam kết thúc đẩy hệ thống thương mại dựa trên luật lệ. EU cũng hoan nghênh kế hoạch của Việt Nam tham gia Cơ chế trọng tài phúc thẩm tạm thời nhiều bên (MPIA).

Trong các cuộc gặp, ông Šefčovič nhận được sự ủng hộ đối với ý tưởng thành lập tổ chuyên trách chung giữa Việt Nam và EU, với sự tham gia của nhiều bộ, ngành. Tổ công tác này sẽ rà soát, đánh giá và xử lý những vấn đề tồn đọng, giúp việc thực thi EVFTA thuận lợi, cân bằng hơn và tối ưu hóa tiềm năng của hai bên.

Hai bên đã trao đổi cụ thể về những công việc cần xử lý, như tuân thủ tiêu chuẩn UNECE của châu Âu về an toàn môi trường của ô tô, hay đơn giản hóa quy trình cấp phép kiểm dịch động thực vật để tạo thuận lợi cho xuất nhập khẩu nông sản.

Ông Šefčovič cũng có buổi tiếp xúc với đại diện cộng đồng doanh nghiệp EU tại Việt Nam. Các doanh nghiệp bày tỏ ấn tượng và tin tưởng cao vào nền kinh tế Việt Nam, đồng thời gợi mở nhiều chủ đề hợp tác để tối ưu hóa EVFTA.

Theo thống kê của Cục Hải quan, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - EU năm 2024 đạt 68,4 tỷ USD, tăng 16,8% so với 2023. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang EU đạt 51,72 tỷ USD (tăng 18,5%), nhập khẩu từ EU đạt 16,73 tỷ USD (tăng gần 12%).



Ông Šefčovič khẳng định quan hệ Việt Nam – EU phát triển năng động, hiệu quả trong 10 năm qua, nhất là từ khi ký EVFTA. Hiệp định này đã trở thành hình mẫu để EU hoàn tất đàm phán thương mại với Indonesia, đồng thời đang đàm phán với Philippines, Thái Lan và Malaysia, dự kiến hoàn tất vào 2027.

Ông Šefčovič cho rằng đã đến lúc cân nhắc nâng cấp quan hệ Việt Nam – EU lên Đối tác Chiến lược toàn diện, mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới. Việt Nam đang là đối tác quan trọng của EU trong khuôn khổ Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP), và hai bên có thể mở rộng hợp tác sang khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chất bán dẫn, hướng tới mục tiêu về phát thải ròng và tự chủ chiến lược.