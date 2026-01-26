Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith

TPO - Sáng nay, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân Naly Sisoulith trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân tại lễ đón. Ảnh: TTXVN

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân diễn ra ngay sau khi Việt Nam tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng.

Hai bên duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp bằng nhiều hình thức, tổ chức rất thành công nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước.

Năm 2025, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào gặp nhau 6 lần, cùng nhau trao đổi nhiều nội dung sâu rộng, toàn diện và thực chất về các vấn đề cốt lõi làm sâu sắc hơn quan hệ gắn bó giữa hai Đảng, hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith duyệt đội danh dự. Ảnh: Như Ý

Nghi lễ bắn 21 phát đại bác chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và Phu nhân. Ảnh: TTXVN

Sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm và Cuộc gặp cấp cao giữa hai Bộ Chính trị (12/2025), lãnh đạo hai nước đã thống nhất làm sâu sắc hơn và nâng tầm quan hệ hai nước lên tầm mức mới với việc bổ sung nội hàm “gắn kết chiến lược”, trở thành “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược”, thể hiện tầm nhìn chiến lược mới về quan hệ Việt Nam - Lào trong giai đoạn mới.

Công tác trao đổi lý luận, thông tin và chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, cải cách doanh nghiệp nhà nước, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm quốc phòng - an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế được hai bên chú trọng.

Hợp tác quốc phòng - an ninh tiếp tục được tăng cường cả về chất và lượng. Hai bên phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong việc giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và Phu nhân. Ảnh: Như Ý

Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục có chuyển biến tích cực. Đến nay, Việt Nam có 276 dự án đầu tư tại Lào, với tổng vốn đăng ký 6,21 tỷ USD, vốn lũy kế đạt 3,5 tỷ USD, đứng thứ hai trong số các nước đầu tư vào Lào. Nhiều dự án hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội Lào, tạo việc làm, tăng thu nhập cho hàng nghìn lao động và bổ sung ngân sách, nhất là trong các lĩnh vực viễn thông, ngân hàng, năng lượng, khai khoáng, cao su và chế biến lương thực

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào có 6 cuộc gặp trong năm 2025. Ảnh: Như Ý

Hai nhà lãnh đạo và các quan chức cấp cao hai nước tại cuộc hội đàm. Ảnh: Như Ý

Kim ngạch thương mại song phương hai chiều năm 2025 đạt 3 tỷ USD, tăng 32,7% so với cùng kỳ năm 2024. Hai bên phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 5-10 tỉ USD trong 2-3 năm tới. Hai nước đã hoàn thiện quy trình thanh toán bằng đồng bản tệ và kết nối thanh toán bán lẻ song phương, sử dụng mã QR giữa Việt Nam và Lào.

Hợp tác trong các lĩnh vực khác cũng được lãnh đạo hai nước quan tâm thúc đẩy.