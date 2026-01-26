Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Cụ bà 96 tuổi nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng

Ngô Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đón nhận phần thưởng cao quý, bà Nguyễn Thị Kim Chi (96 tuổi, phường Tân Sơn Hòa, TPHCM) vui mừng, xúc động cho biết bản thân luôn được tổ chức Đảng quan tâm sâu sát; đại diện Đảng bộ, chính quyền địa phương thường xuyên thăm hỏi khi về địa phương sinh sống.

Sáng 26/1, Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa, TPHCM tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng (đợt 3/2/2026) tặng đảng viên Nguyễn Thị Kim Chi, sinh năm 1930, hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ khu phố 24 thuộc Đảng bộ phường Tân Sơn Hòa.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM - đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho bà Nguyễn Thị Kim Chi, sinh năm 1930, nguyên Phó Giám đốc Công ty Cung ứng tàu biển.

img-6435.jpg
﻿Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho bà Nguyễn Thị Kim Chi. Ảnh: Ngô Tùng

Đón nhận phần thưởng cao quý, bà Nguyễn Thị Kim Chi vui mừng, xúc động cho biết bản thân luôn được tổ chức Đảng sâu sát, Đảng bộ, chính quyền địa phương quan tâm, thăm hỏi từ khi về địa phương sinh sống. Trước lãnh đạo TPHCM, cấp ủy, chính quyền địa phương và chi bộ, nữ cán bộ tiền bối bày tỏ băn khoăn khi bà không thể tham gia sinh hoạt đảng do tuổi cao sức yếu.

Khi nghe lãnh đạo địa phương, chi bộ đề xuất tổ chức sinh hoạt đảng ngay tại nhà mình, nữ đảng viên rất phấn khởi. “Được như vậy thì vui sướng quá”, bà Nguyễn Thị Kim Chi nói.

img-6453.jpg
Ông Nguyễn Phước Lộc cùng Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa Trương Lê Mỹ Ngọc trò chuyện với bà Nguyễn Thị Kim Chi.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc bày tỏ phấn khởi khi thấy đảng viên Nguyễn Thị Kim Chi minh mẫn, trí tuệ và dành nhiều tình cảm, gắn bó với tổ chức, địa phương.

Ông Lộc cho biết, ngay sau khi Đại hội lần thứ XIV của Đảng thì hoạt động quan trọng nhất của Đảng bộ TPHCM là trao huy hiệu Đảng cho đảng viên. Đây là việc làm tri ân của Đảng bộ đối với những đảng viên có đóng góp, cống hiến cho cách mạng, cho các tổ chức, cơ quan, đơn vị và địa phương. Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, ông Nguyễn Phước Lộc chúc bà Nguyễn Thị Kim Chi dồi dào sức khỏe, sống vui, sống khỏe, là chỗ dựa tinh thần cho cán bộ, đảng viên hậu bối và thế hệ trẻ.

img-6464.jpg
img-6443.jpg
Lãnh đạo TPHCM, phường Tân Sơn Hòa và Ban Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 tặng hoa, quà chúc mừng bà Nguyễn Thị Kim Chi đón nhận vinh dự to lớn của Đảng. Ảnh: Ngô Tùng

Bà Nguyễn Thị Kim Chi quê quán xã An Hưng, thành phố Hải Phòng.

Trong quá trình công tác, bà Chi tham gia thanh niên tuyên truyền võ trang vào tháng 4/1945. Tháng 5/1952 bà là cán bộ chính trị phòng hậu cần Sư đoàn 316.

Tháng 2/1968, bà làm Trưởng phòng Tài chính tiền lương, Sở Lao động Hà Nội, đến tháng 8/1978 là Phó Giám đốc Sở Ngoại thương Hải Phòng.

Đến tháng 5/1985, bà Nguyễn Thị Kim Chi làm chuyên viên Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM (theo dõi khối ngoại thương), sau đó làm Phó Giám đốc Công ty Cung ứng tàu biển.

Tháng 12/1989, bà nghỉ hưu, chuyển sinh hoạt đảng về nơi đang cư trú hiện nay.

Ngô Tùng
#Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng #Nguyễn Thị Kim Chi #đảng viên #Hải Phòng #phần thưởng cao quý #Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM #Phó Bí thư Thành ủy TPHCM #Ban Tổ chức Thành ủy #cán bộ kháng chiến

