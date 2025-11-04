Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến cụ Tạ Đăng Siêu

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Cụ Tạ Đăng Siêu hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ khu phố 62, thuộc Đảng bộ phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM. Sinh năm 1929 tại Hà Nội, cụ Tạ Đăng Siêu tham gia cách mạng từ rất sớm và trải qua nhiều cương vị, chức vụ công tác ở các địa phương, đơn vị.

Chiều 3/11, tại buổi lễ do Đảng bộ phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM tổ chức, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến cụ Tạ Đăng Siêu, đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ khu phố 62, phường Tăng Nhơn Phú.

Cùng dự buổi lễ có ông Dương Trọng Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; ông Phạm Hồng Sơn - Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã trao quyết định tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đến cụ Tạ Đăng Siêu, đảng viên sinh hoạt tại Đảng bộ phường Tăng Nhơn Phú.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng cụ Tạ Đăng Siêu. Ảnh: Việt Dũng

Ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng dành cho những đảng viên trung kiên, đã suốt một đời cống hiến cho Đảng. Thay mặt lãnh đạo Thành ủy TPHCM, ông Trần Lưu Quang chúc cụ Tạ Đăng Siêu trường thọ, sống vui, sống khỏe cùng gia đình, con cháu, tiếp tục là tấm gương sáng để các thế hệ đảng viên hôm nay học tập, noi theo.

Cụ Tạ Đăng Siêu bày tỏ niềm xúc động và vinh dự nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Cụ cho đây là phần thưởng cao quý, thiêng liêng ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến của bản thân.

Cụ Tạ Đăng Siêu hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ khu phố 62, thuộc Đảng bộ phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM. Sinh năm 1929 tại Hà Nội, cụ Tạ Đăng Siêu tham gia cách mạng từ rất sớm và trải qua nhiều cương vị, chức vụ công tác ở các địa phương, đơn vị.

