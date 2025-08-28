Trung tướng Nguyễn Quốc Thước nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

TPO - Chiều 28/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đã đến nhà riêng trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Nguyễn Quốc Thước - đảng viên thuộc Đảng bộ phường Ngọc Hà.

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước là Công dân Thủ đô ưu tú (năm 2022), Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tư lệnh Quân khu 4, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 3.

Ông sinh ngày 3/2/1926, tại xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An (nay là xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An). Trung tướng Nguyễn Quốc Thước được kết nạp vào Đảng ngày 1/7/1947, chính thức ngày 1/12/1947.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Nguyễn Quốc Thước. Ảnh: Viết Thành.

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước tham gia cách mạng từ tháng 4/1945 trong phong trào Việt Minh tại địa phương, là cán bộ tiền khởi nghĩa. Từ tháng 12/1949 đến tháng 12/1951, ông là học viên Trường sỹ quan Lục quân khóa 5; Chi ủy viên, Trung đội trưởng Huấn luyện Trường sỹ quan Lục quân khóa 6. Năm 1952, ông là Chi ủy viên, Trung đội trưởng trinh sát mặt trận Bình Trị Thiên...

Đặc biệt, từ năm 1967 đến năm 1972, ông Thước là Chi ủy viên, Phó ban tác chiến mặt trận Tây Nguyên; Phó Bí thư Đảng ủy Trung đoàn trưởng E24, E28 mặt trận Tây Nguyên.

Từ tháng 9/1972 đến tháng 2/1975, ông là Đảng ủy viên, Thường vụ Đảng ủy Bộ tham mưu mặt trận Tây Nguyên, Trưởng phòng tác chiến mặt trận Tây Nguyên; Tham mưu phó mặt trận Tây Nguyên.

Tháng 3/1975, ông Thước là Bí thư Đảng ủy Bộ tham mưu, Tham mưu trưởng mặt trận Tây Nguyên; Tham mưu trưởng chiến dịch Tây Nguyên. Từ tháng 4/1975 đến năm 1977, ông là Đảng ủy liên quân đoàn, Tham mưu trưởng Quân đoàn 3...

Nhân dịp Trung tướng Nguyễn Quốc Thước chuẩn bị bước sang tuổi 100, Bí thư Thành ủy Hà Nội kính chúc ông dồi dào sức khỏe, trường thọ, hạnh phúc, tiếp tục là chỗ dựa vững chắc cho gia đình, cho Đảng bộ phường Ngọc Hà nói riêng và Đảng bộ thành phố Hà Nội nói chung.

Trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, Bí thư thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài bày tỏ lòng biết ơn đối với những cống hiến to lớn của Trung tướng Nguyễn Quốc Thước đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Với gần 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Quân đội giao cho, góp phần quan trọng trong đấu tranh giành độc lập, hòa bình và thống nhất đất nước. Cả cuộc đời cách mạng của Trung tướng Nguyễn Quốc Thước là tấm gương sáng ngời về phẩm chất người cộng sản, suốt đời cống hiến, hy sinh; là hình ảnh cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”.

Nhân dịp Trung tướng Nguyễn Quốc Thước chuẩn bị bước sang tuổi 100, Bí thư Thành ủy Hà Nội kính chúc ông dồi dào sức khỏe, trường thọ, hạnh phúc, tiếp tục là chỗ dựa vững chắc cho gia đình, cho Đảng bộ phường Ngọc Hà nói riêng và Đảng bộ thành phố Hà Nội nói chung.

