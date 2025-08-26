Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng tặng nhạc sĩ Phạm Tuyên

Thanh Hiếu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã đến nhà riêng, trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng tặng nhạc sĩ Phạm Tuyên.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), ngày 26/8, Đảng ủy phường Ngọc Hà tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng tặng nhạc sĩ Phạm Tuyên tại nhà riêng.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên (sinh năm 1930, quê quán xã Đường An, TP. Hải Phòng), nguyên là Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội. Ông vào Đảng ngày 27/7/1950.

Từ năm 1948 - 1949, ông là sinh viên Trường Đại học Pháp lý. Từ năm 1949 - 1950 là học viên Trường sĩ quan Lục quân; từ tháng 7/1950 đến tháng 12/1953 là Đại đội phó, sau đó làm Đại đội trưởng C3 Trường Thiếu sinh quân Việt Nam...

3cf12067-d170-4273-aacd-e870ab93e5d3.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao Huy hiệu 75 tuổi Đảng tặng nhạc sĩ Phạm Tuyên.

Từ tháng 9/1958 đến năm 1979, ông công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam. Từ năm 1979-1983, ông làm việc tại Đài Truyền hình Việt Nam, Trưởng ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam.

Từ năm 1983 - 1987, ông là Phó Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật tại Ủy ban Phát thanh và Truyền hình.

Từ năm 1987 - 1994 là Ủy viên Hội đồng nghệ thuật tại Bộ Thông tin, cố vấn cấp cao tại Bộ Văn hoá Thông tin.

Từ năm 1995 - 2010 là Chủ tịch 3 khóa Hội Âm nhạc Hà Nội, Ủy viên Đảng đoàn Hội Liên hiệp Văn hóa nghệ thuật Hà Nội.

Sau khi nghỉ công tác, từ tháng 10/1994 đến tháng 3/2025, nhạc sĩ Phạm Tuyên sinh hoạt tại Đảng bộ các phường Cống Vị, Liễu Giai thuộc quận Ba Đình cũ. Từ tháng 7/2025 đến nay, ông sinh hoạt Đảng tại Chi bộ 27, Đảng bộ phường Ngọc Hà.

Trong quá trình công tác và hoạt động, nhạc sĩ Phạm Tuyên đã được tặng thưởng Huân chương Chiến thắng hạng Ba; Huy hiệu Chiến sĩ thi đua toàn cơ quan, Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật năm 2012 và nhiều bằng khen khác.

Tại buổi trao, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đánh giá cao cống hiến của nhạc sĩ Phạm Tuyên trong những năm qua.

Ông Nguyễn Văn Phong cho biết, nhạc sĩ Phạm Tuyên đã có những tác phẩm mang dấu ấn lịch sử, đóng góp tích cực vào sự nghiệp giải phóng dân tộc cũng như xây dựng đất nước.

Ông Nguyễn Văn Phong khẳng định, việc được trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng đánh dấu sự cống hiến không mệt mỏi của nhạc sĩ Phạm Tuyên trong suốt 75 năm qua với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Thanh Hiếu
