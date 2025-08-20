Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Trần Thắng nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

TPO - Chiều 20/8, tại Hà Nội, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho ông Trần Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của mỗi đảng viên. Trong không khí hào hùng của những ngày mùa Thu lịch sử, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh, Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương tổ chức Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho ông Trần Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, thể hiện sự trân trọng, ghi nhận của Đảng đối với những đóng góp, cống hiến bền bỉ, liên tục của đồng chí trong suốt 30 năm qua.

Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương chúc mừng ông Trần Thắng. Ảnh: PV.



Ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, trong 30 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, ông Trần Thắng luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Ông Trần Thắng luôn nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện. Trong bất kỳ cương vị công tác nào, ở địa phương hay cơ quan Trung ương, đồng chí đều thể hiện bản lĩnh, trách nhiệm của người đảng viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Đỗ Văn Chiến tin tưởng với bản lĩnh và kinh nghiệm phong phú, ông Trần Thắng sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất người đảng viên cộng sản, cùng tập thể Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Xúc động khi được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Trần Thắng khẳng định đây là danh hiệu, phần thưởng cao quý, thiêng liêng ghi nhận chặng đường phấn đấu của bản thân dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Với 37 năm công tác, 30 năm là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, trải qua nhiều cơ quan, đơn vị công tác, giữ các chức vụ khác nhau, ông Thắng khẳng định, bản thân luôn học tập, rèn luyện, trân quý được phấn đấu dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, kiên định con đường cách mạng đã được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lựa chọn.

"Tôi thấy tự hào, vinh dự, biết ơn và tự nhắc mình tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, sống chiến đấu lao động, học tập theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại, xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhận danh hiệu 30 năm tuổi Đảng không chỉ là niềm vinh dự lớn lao, còn là lời nhắc nhở bản thân phải sống xứng đáng hơn, giữ gìn phẩm chất người cộng sản: Dù ở bất cứ cương vị công tác nào, xin hứa với tổ chức Đảng tôi sẽ tuyệt đối trung thành với lý tưởng cộng sản của Đảng, tiếp tục rèn luyện phẩm chất đạo đức, hết lòng, hết sức cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng”, ông Trần Thắng khẳng định.