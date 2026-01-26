Thanh tra chỉ ra nhiều thiếu sót trong quản lý viên chức tại Trường Đại học Bạc Liêu

TPO - Cơ quan thanh tra phát hiện có nhiều sai phạm, thiếu sót trong quản lý, sử dụng viên chức, thi đua, khen thưởng và kê khai tài sản tại Trường Đại học Bạc Liêu, trách nhiệm thuộc về người đứng đầu và nhiều cá nhân liên quan.

Thanh tra tỉnh Cà Mau vừa có kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác sử dụng và quản lý viên chức; việc thi hành công vụ của viên chức tại Trường Đại học Bạc Liêu. Qua thanh tra phát hiện, Trường Đại học Bạc Liêu chưa rà soát, xây dựng lại đề án vị trí việc làm theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường Đại học Bạc Liêu.

Trong niên độ thanh tra, Trường Đại học Bạc Liêu có 7 hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại không có bản tổng hợp kết quả kiểm phiếu; 10 hồ sơ không có sơ yếu lý lịch viên chức; 5 viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trên 5 năm mới thực hiện quy trình bổ nhiệm lại; 3 trường hợp được nâng lương trước thời hạn chưa đúng về điều kiện và chế độ hưởng theo quy định.

Về công tác thi đua, khen thưởng, trong hồ sơ đề nghị khen thưởng của trường còn thiếu một số nội dung về hồ sơ, như đề nghị khen thưởng, báo cáo thành tích. Trong đó, có 3 cá nhân nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở hồ sơ chưa phù hợp; có 3 trường hợp bị xử lý kỷ luật nhưng lý lịch chưa ghi bị kỷ luật. Ngoài ra còn một số thiếu sót trong thực hiện kê khai tài sản, thu nhập hằng năm.

Với những sai phạm, thiếu sót trên, Thanh tra chỉ rõ trách nhiệm của các lãnh đạo, cá nhân tại Trường Đại học Bạc Liêu, gồm: Ông Phan Văn Đàn - Hiệu trưởng (với vai trò người đứng đầu); ông Trần Nhật Bằng - Trưởng phòng Tổ chức và Hành chính; ông Vũ Hoài Nam và bà Nguyễn Hải Âu - cùng là chuyên viên Phòng Tổ chức và Hành chính.

Qua đó, Thanh tra tỉnh Cà Mau kiến nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Bạc Liêu tổ chức rút kinh nghiệm về hạn chế trên, khắc phục thiếu sót, tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với cá nhân, tổ chức liên quan.