Văn hóa

Google News

Hùng tráng chương trình nghệ thuật 'Ánh sáng niềm tin và khát vọng' chào mừng thành công Đại hội XIV

Ngô Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, chương trình khẳng định chặng đường 96 năm qua là minh chứng sống động cho bản lĩnh chính trị, năng lực tự đổi mới của Đảng - ánh sáng soi đường của dân tộc.

Tối 25/1, tại TPHCM diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026), với chủ đề Ánh sáng niềm tin và khát vọng.

Chương trình do Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, Trung tâm Nghệ thuật thành phố phối hợp Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TPHCM thực hiện.

Tham dự chương trình có nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước - Trương Mỹ Hoa, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM - Nguyễn Văn Được - cùng các lãnh đạo TPHCM.

img-6111.jpg
Chương trình đã tái hiện những chặng đường lịch sử vinh quang của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng và của Bác Hồ. Ảnh: Ngô Tùng.

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, chương trình khẳng định chặng đường 96 năm qua là minh chứng sống động cho bản lĩnh chính trị, năng lực tự đổi mới của Đảng - ánh sáng soi đường của dân tộc.

Chương trình được đầu tư dàn dựng công phu, hoành tráng với 3 chương: Rạng rỡ Việt Nam, Đất nước vươn mình Việt Nam quang vinh, dưới sự chỉ đạo của tổng đạo diễn Dương Thảo, cùng sự tham gia biểu diễn của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Tạ Minh Tâm, Ánh Tuyết, Phạm Khánh Ngọc, Hồ Trung Dũng, Đông Nhi, Nguyễn Duyên Quỳnh.

img-6247.jpg
Hoạt cảnh ghi dấu Đại hội VI của Đảng, kỳ đại hội đánh dấu con đường đổi mới đất nước.
img-6313.jpg
Chương trình được dàn dựng công phu với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ, nhóm múa, các em thiếu nhi.
img-6129.jpg
img-6158.jpg
img-6347.jpg
Các tiết mục nghệ thuật trong chương trình.
img-6230.jpg
img-6366.jpg
Ca sĩ Đông Nhi góp giọng trong tiết mục Việt Nam tinh hoa.
img-6413.jpg
Nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo TPHCM tặng hoa các nghệ sĩ tham gia chương trình. Ảnh: Ngô Tùng.
Ngô Tùng
