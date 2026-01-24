Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn hóa

Phát lộ bức họa cổ dạng bản đồ chứa đa ngữ trong Kinh thành Huế

Ngọc Văn
TPO - Trong quá trình triển khai trùng tu di tích Khâm Thiên Giám, nhóm thợ thi công bất ngờ phát hiện một bức họa cổ ẩn bên trong lớp sơn cũ trên tường, với hình thức như bản đồ chứa chữ Hán, chữ Việt và chữ Pháp, gợi mở về những bí ẩn cùng các giá trị lịch sử của công trình cổ xưa chuyên "bắt bệnh gió mưa" thuộc triều Nguyễn này.

Ngày 24/1, thông tin từ Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, vừa ghi nhận sự xuất hiện của một bức họa cổ tại di tích Khâm Thiên Giám - công trình nằm trong Kinh thành Huế, trên đường Hàn Thuyên, phường Phú Xuân, TP. Huế.

Bức họa phát lộ trong quá trình vệ sinh, bóc tách các lớp sơn cũ trên tường di tích Khâm Thiên Giám.

Bức họa được phát lộ trong quá trình vệ sinh, bóc tách các lớp sơn cũ trên tường di tích Khâm Thiên Giám để phục vụ công tác trùng tu. Khi lớp phủ bị loại bỏ, trên bề mặt tường hiện ra một hình vẽ có bố cục giống bản đồ.

Trên bức họa dạng bản đồ có 3 loại chữ, gồm chữ Hán, chữ Việt và chữ Pháp

Theo ghi nhận ban đầu, bức vẽ được thể hiện bằng nét màu đen, gồm nhiều ký hiệu và dòng chữ thuộc ba hệ ngôn ngữ là chữ Hán, chữ Việt và chữ Pháp. Trong đó, chữ Hán chiếm số lượng lớn nhất. Ở phần trên cùng của bức tường còn thấy một dòng chữ Hán có kích thước lớn, nhưng một số nét đã bị mờ do tác động của thời gian.

ban-do-co-kham-thien-giam.jpg
Hình vẽ dạng thiên văn trên một bức tường khác ở di tích Khâm Thiên Giám, Kinh thành Huế.

Phần chữ Việt trong bức họa nhắc đến một số địa danh, tên sông quen thuộc ở Huế như An Cựu, Lợi Nông. Riêng phần chữ Pháp có nội dung đề cập đến một tuyến đường sắt.

kham-thien-giam.jpg
Một góc hiện trạng xuống cấp của di tích Khâm Thiên Giám trong Kinh thành Huế.

Từ phát hiện này, ông Hoàng Việt Trung - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, cho biết, đơn vị sẽ tổ chức khảo sát tổng thể, kiểm tra kỹ các bức tường và hạng mục bên trong di tích Khâm Thiên Giám. Đồng thời, nội dung bức họa cũng sẽ được nghiên cứu chuyên sâu nhằm phục vụ công tác tu bổ, bảo tồn và góp phần làm rõ thêm giá trị lịch sử của công trình.

Được biết, Khâm Thiên Giám là công trình ra đời vào năm 1803, thời vua Gia Long. Dưới triều Nguyễn, đây là cơ quan chuyên trách quan sát thiên văn, đo đạc khí tượng - thủy văn, dự báo thời tiết và biên soạn lịch ban hành trong cả nước; đồng thời đảm nhiệm việc lựa chọn ngày, giờ tốt phục vụ các hoạt động của triều đình và nghi lễ dân gian. Trải qua nhiều biến động lịch sử, công trình di tích hiện xuống cấp nghiêm trọng cần được trùng tu, bảo tồn, phát huy giá trị.

Ngọc Văn
#Phát lộ #bức họa cổ #bản đồ #đa ngữ #Kinh thành Huế #di tích Khâm Thiên Giám #chữ Hán #chữ Việt

