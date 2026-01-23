Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

NSND Hạnh Nhân qua đời

Ngọc Ánh

TPO - Sự ra đi của NSND Hạnh Nhân là tổn thất lớn với làng chèo. Ông đã viết nhạc cho gần 100 vở diễn, hết lòng với công tác đào tạo nghệ sĩ trẻ cho âm nhạc truyền thống.

Theo thông tin từ soạn giả âm nhạc Mai Văn Lạng, NSND Hạnh Nhân qua đời vào sáng 23/1, hưởng thọ 73 tuổi.

Lễ tang nghệ sĩ diễn ra từ 9h sáng 24/1 tại Nhà tang lễ 198 Bộ Công an (Hà Nội). Lễ truy điệu tổ chức trưa cùng ngày.

NSND Hạnh Nhân (tên thật Phạm Đức Nhân) là nghệ sĩ chèo gạo cội, có nhiều đóng góp cho âm nhạc Việt Nam truyền thống.

img-8662.jpg
NSND Hạnh Nhân sinh ra trong gia đình có truyền thống theo đuổi nghệ thuật.

Ông sinh năm 1954, quê Ninh Bình, tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội năm 1991. Năm 1992, ông là Nhạc trưởng của đoàn Tổng cục Hậu cần, sau ông đó về công tác tại đoàn chèo Sông Vân, đoàn chèo Hà Nam Ninh rồi đoàn chèo Hà Nội. Năm 2003, ông là Phó trưởng khoa kịch hát dân tộc Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Soạn giả Mai Văn Lạng nhận định NSND Hạnh Nhân khởi đầu sự nghiệp bằng tân nhạc nhưng có duyên với nhạc chèo. Cho đến khi qua đời, ông đã viết nhạc cho gần 100 vở diễn, trong đó phần lớn là chèo.

Tại Liên hoan sân khấu chèo toàn quốc năm 2011, NSND Hạnh Nhân viết nhạc cho 7/16 vở tham dự.

Ông là soạn giả của những bài hát chèo nổi tiếng như Nỗi nhớ quê hương, Cô gái làng hoa. NSND Hạnh Nhân cũng gây tiếng vang với vở Tấm áo bào hoàng đế, Nỗi oan người trở về, Chuyện tình người và đất, Em về đâu, Linh khí Hoa Lư, Tiếng hát đại ngàn.

Là người tâm huyết với nghệ thuật truyền thống, NSND Hạnh Nhân luôn trăn trở những giải pháp để sân khấu chèo trở lại thời hoàng kim, kéo khán giả đến rạp. Ông nhiều lần nêu quan điểm không nên cố thủ trong chèo truyền thống mà phải tìm cách làm mới trong bối cảnh quá nhiều loại hình nghệ thuật, giải trí ra đời.

Ngọc Ánh
