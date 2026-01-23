Diễn viên Lan Phương khóc nghẹn

TPO - Lan Phương bật khóc khi nói về dự án đánh dấu sự trở lại màn ảnh sau thời gian mang thai và sinh con. "Tôi quay phim vào giai đoạn khó khăn nhất. Biết ơn vô cùng vì mỗi ngày đến phim trường là liều thuốc chữa lành tinh thần", nữ diễn viên chia sẻ.

Lan Phương, Bình An nói về biến cố

Mở đầu dòng phim mới của VTV trong năm 2026 là ba bộ phim Đồng hồ đếm ngược (đạo diễn Bùi Tiến Huy), Lời hứa đầu tiên (đạo diễn Nguyễn Đức Hiếu) và Lửa trắng của đạo diễn Bùi Quốc Việt.



Đồng hồ đếm ngược của đạo diễn Bùi Tiến Huy lên sóng sớm nhất. Đây là bộ phim siêu thực, nhân vật chính có siêu năng lực. Để chuẩn bị cho vai diễn, nam chính Thanh Sơn phải sống cùng chú chó Coddy khoảng một tháng, cho Coddy ăn, tắm để làm quen. Coddy cũng là nhân vật quan trọng trong phim.

Lan Phương, Bình An nói về khoảng thời gian khó khăn.

Phim có sự tham gia của NSND Trung Anh, Hoàng Hà, Lan Phương, Quách Thu Phương, Bình An. Tại sự kiện công bố phim chiều 23/1, Lan Phương bật khóc khi tiết lộ Đồng hồ đếm ngược là dự án đánh dấu nữ diễn viên trở lại màn ảnh sau 2 năm mang thai và sinh con. Phim ghi hình trước Gió ngang khoảng trời xanh nhưng phát sóng sau.

"Tôi quay phim vào giai đoạn khó khăn nhất của mình. Biết ơn vô cùng vì mỗi ngày khi ấy, đến phim trường là một liều thuốc chữa lành tinh thần. Phương trân trọng từng khoảnh khắc đến trường quay", nữ diễn viên xúc động nói. Lan Phương chia sẻ cô có vai diễn khá thú vị trong phim, đôi khi nhân vật có chút bệnh hoạn, quái đản.

Bình An cũng cho biết anh vừa trải qua một năm biến động vì chấn thương ở chân, bố lại mắc bệnh nặng. Nam diễn viên từng nghĩ khó có thể trở lại với phim trường. Trong phim, Bình An và Thanh Sơn từ bạn thân trở thành kẻ thù, có những cảnh đánh nhau đến chảy máu.

Thanh Sơn đóng nhân vật có siêu năng lực.

Đồng hồ đếm ngược bám theo hành trình của Thành - thanh niên theo đuổi giấc mơ làm diễn viên. Không may ước mơ sụp đổ, bạn gái quay lưng, làm mất khoản tiết kiệm cả đời của mẹ, Thành tuyệt vọng tìm đến cái chết. Nhưng Coddy - chú chó Thành chuộc từ lò mổ - cứu sống anh. Sau biến cố, Thành đột nhiên có khả năng nhìn thấy số ngày còn sống của người khác. Thành nhận nhiệm vụ của thần chết nhằm kéo dài sự sống cho mẹ anh.



VFC 'chơi lớn'

Nếu Đồng hồ đếm ngược là hành trình giữa sinh - tử, Lời hứa đầu tiên mở ra một thế giới hoàn toàn khác. Đó là câu chuyện phía sau đời sống của những người đẹp - đề tài lần đầu được khai thác trực diện trong phim truyền hình Việt.

Lời hứa đầu tiên có sự góp mặt của Huyền Trang, Mỹ Duyên, Việt Hoàng, Linh Sơn, Maya, Á hậu Quỳnh Anh. Phim mang đến câu chuyện giàu kịch tính, gửi gắm những thông điệp ý nghĩa. Ai cũng có cơ hội để hoàn thiện bản thân sau những vấp ngã và gia đình luôn là điểm tựa vững chắc nhất.

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải và dàn nghệ sĩ trong mini series.

Lửa trắng lại khắc họa thế giới ngầm - nơi đường dây ma túy hoạt động như tập đoàn đa cấp toàn cầu. Phim được thực hiện với sự hỗ trợ chặt chẽ của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Bộ Công an, hứa hẹn nhiều tình huống phá án hấp dẫn, kịch tính.

Lửa trắng quy tụ những gương mặt tên tuổi như Thu Quỳnh, Duy Hưng, Việt Hoa. Đạo diễn Bùi Quốc Việt cho biết phim tập trung khai thác sâu vào các cuộc đấu trí đặc tuyến, nội tuyến và những hy sinh thầm lặng của các trinh sát đặc tình. Đây là khía cạnh hiếm thấy trên màn ảnh nhỏ.

﻿ ﻿ Các diễn viên tham gia phim Lời hứa đầu tiên.

Ba tác phẩm thuộc mini series có độ dài từ 16-20 tập, được chú trọng đầu tư với những đề tài, thể loại ít được khai thác hoặc thậm chí chưa từng xuất hiện.

Theo ông Đỗ Thanh Hải - Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, dòng phim mới cho thấy nỗ lực đổi mới của đài để tiệm cận xu hướng thưởng thức nội dung nhanh, đồng thời vẫn giữ chân khán giả đòi hỏi sự sâu sắc trong thông điệp và hình thức thể hiện mới mẻ.

Còn diễn viên Thanh Sơn nói VFC đã "chơi lớn" khi ra mắt dòng phim với những đề tài độc đáo.