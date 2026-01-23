Hiện tượng ở Oscar 2026

TPO - "Kpop Demon Hunters" thăng hoa khi bất ngờ nhận hai đề cử Oscar gồm Phim hoạt hình xuất sắc và Ca khúc nhạc phim hay nhất. Thành công này nối dài chuỗi chiến thắng ấn tượng của bộ phim và bản hit “Golden” trên các bảng xếp hạng và giải thưởng lớn.

Kpop Demon Hunters vừa ghi tên mình vào danh sách đề cử Oscar với hai hạng mục quan trọng: Phim hoạt hình xuất sắc và Ca khúc nhạc phim gốc hay nhất cho Golden.

Ra mắt từ tháng 6/2025, bộ phim của Netflix cùng ca khúc Golden liên tục gặt hái thành công. Tác phẩm từng chiến thắng cả hai hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc và Ca khúc nhạc phim hay nhất tại Critics Choice Awards, sau đó tiếp tục lặp lại kỳ tích này tại Quả cầu vàng hồi đầu tháng 1.

Kpop Demon Hunters là hiện tượng ở Oscar 2026.

Golden do nhóm Huntr/x thể hiện, gồm các thành viên EJAE, Audrey Nuna và Rei Ami. Ca khúc được sáng tác bởi EJAE, Mark Sonnenblick, DO, 24 và nhà sản xuất Teddy Park.

Ở hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc, Kpop Demon Hunters cạnh tranh với các tác phẩm khác như Arco, Elio, Little Amélie or the Character of Rain và Zootopia 2. Trong khi đó, hạng mục Ca khúc nhạc phim gốc hay nhất còn có sự góp mặt của Dear Me (Diane Warren: Relentless), I Lied to You (Sinners), Train Dreams (Train Dreams) và Sweet Dreams of Joy (Viva Verdi!).

Kpop Demon Hunters xoay quanh ba nhân vật Rumi, Mira và Zoey. Họ là nhóm nhạc nữ Kpop nổi tiếng mang tên Huntr/x. Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, họ còn sử dụng sức mạnh từ giọng hát để tiêu diệt các ác quỷ hút linh hồn, bảo vệ người hâm mộ của mình.

Chia sẻ về đề cử Phim hoạt hình xuất sắc, đồng đạo diễn kiêm biên kịch Chris Appelhans cho biết: “Tôi thực sự yêu bộ phim này. Nhưng điều tuyệt vời nhất là nhận ra rằng chúng tôi đã làm được và những cộng đồng làm phim xuất sắc khác đã công nhận tác phẩm. Đó là cảm giác rất đặc biệt”.

Nhà sáng tạo kiêm đồng đạo diễn Maggie Kang cũng có cảm xúc tương tự. Cô kể: “Tôi vừa đi xem concert của Twice. Ngay khoảnh khắc họ xuất hiện trên sân khấu, biểu diễn Takedown của Huntr/x, tôi đã nghĩ: ‘Wow, chúng ta thực sự đã làm được điều này’. Trong suốt quá trình sản xuất, tôi đã đi nhiều concert, mang theo vô số ước mơ về cách tái hiện Kpop trên phim ảnh. Chúng tôi gặp nhiều khó khăn, học hỏi rất nhiều từ các nghệ sĩ và màn trình diễn của họ. Cảm giác lúc đó thực sự là một vòng tròn khép kín”.

Nói về thành công vượt mong đợi của bộ phim, Maggie Kang nhớ lại khoảnh khắc không tin vào mắt mình khi tham dự một buổi hát theo tại New York. “Bước vào một căn phòng đầy trẻ em, người lớn và người hâm mộ hóa trang thành các nhân vật của phim, không phải dịp Halloween, đủ mọi lứa tuổi, mọi sắc tộc. Lúc đó tôi nghĩ: ‘Điều này thật tuyệt. Bộ phim đang chạm tới tất cả mọi người’”, cô nói.

Trong phim, ca khúc Golden vang lên ở thời điểm Huntr/x chuẩn bị phong ấn Golden Honmoon - rào chắn có thể vĩnh viễn ngăn chặn lũ quỷ xâm nhập thế giới loài người. Ở đoạn cao trào, thân phận của trưởng nhóm Rumi cũng được hé lộ khi cô là nửa người nửa quỷ với những dấu vết hiện rõ trên cánh tay.

EJAE và Mark Sonnenblick nhận giải Ca khúc xuất sắc cho “Golden” - nhạc phim KPop Demon Hunters - tại lễ trao giải Critics Choice Awards lần thứ 31, tổ chức ở Santa Monica, California (Mỹ) ngày 4/1. Ảnh: Reuters/Yonhap.

Khi được hỏi về khả năng phải biểu diễn Golden trực tiếp tại lễ trao giải Oscar, EJAE thừa nhận lo lắng: “Mãi sau này tôi mới thực sự nghĩ đến điều đó. Tôi đang ngồi trên ghế sofa thì chợt nhận ra: ‘Khoan đã, mình phải biểu diễn bài này sao!’. Tôi rất hồi hộp và vẫn đang cố gắng chuẩn bị tâm lý để không hoảng loạn. Có lẽ tôi chỉ cần tập luyện thật nhiều, còn chuyện gì sẽ xảy ra thì… cứ chờ xem”.

Kpop Demon Hunters hiện là bộ phim được xem nhiều nhất mọi thời đại của Netflix, từng thống trị vị trí số 1 trong nhiều tuần liền. Ba ca khúc nhạc phim gồm Golden, Your Idol, Soda Pop cũng liên tục góp mặt trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Không dừng lại ở đó, dự án còn nhận ba đề cử Grammy, trong đó có hạng mục quan trọng Ca khúc của năm cho Golden.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 98 dự kiến diễn ra vào ngày 15/3.