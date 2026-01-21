Beckham cảnh cáo con trai

TPO - Daily Mail đưa tin ngày 21/1, vợ chồng Beckham nổi giận trước những cáo buộc gây sốc của con trai Brooklyn và sẽ chỉ nói chuyện lại với cậu nếu chia tay vợ - Nicola Peltz.

Trong tuyên bố dài sáu trang đăng trên Instagram Stories, Brooklyn (26 tuổi) cho biết anh không còn mong muốn hàn gắn với gia đình và lần đầu trong đời đứng lên bảo vệ bản thân. Anh cáo buộc cha mẹ kiểm soát cuộc sống, thao túng truyền thông, làm sứt mẻ hôn nhân của anh.

Brooklyn cũng đưa ra những cáo buộc chấn động về đám cưới tại Florida năm 2022, tố mẹ đã “cướp” đi điệu nhảy đầu tiên lãng mạn giữa anh và vợ. Anh nói sự việc khiến anh cảm thấy “khó chịu và nhục nhã hơn bao giờ hết trong đời”.

Mâu thuẫn gia đình nhà Becks đạt đỉnh điểm.

Theo nguồn tin, Victoria suy sụp khi trở thành tâm điểm của cuộc khủng hoảng gia đình. Trên mạng xã hội, cư dân mạng liên tục chế ảnh, đùa cợt và suy đoán về điệu nhảy gây tranh cãi này.

Nguồn tin cho biết David và Victoria sẽ không muốn bận tâm đến Brooklyn chừng nào cậu còn ở bên Nicola.

“Dù chuyện gì xảy đến, David và Victoria vẫn yêu con trai. Brooklyn mãi mãi là con của họ và luôn có chỗ trong ngôi nhà này. Họ đã làm mọi cách để hàn gắn nhưng không thành. Không còn đường quay lại chừng nào cậu ấy còn ở bên Nicola”, nguồn tin nói với The Sun.

Ông bà nội, ngoại của Brooklyn cũng đau lòng trước hành động của cháu trai. Nguồn tin tiếp tục: “Ông bà đều rất buồn. Họ cảm thấy bất lực, không biết phải làm gì. Họ yêu Brooklyn, nhưng cũng xót xa khi nhìn thấy nỗi đau hằn rõ trên gương mặt con mình”.

Daily Mail cho biết đã liên hệ phía Beckham và Peltz để xin phản hồi.

Theo Brooklyn, anh đã lên kế hoạch cho điệu nhảy lãng mạn giữa hai vợ chồng trong ngày cưới nhưng bị mẹ chiếm sự chú ý, nhảy “không phù hợp” trước mặt 500 khách mời.

Brooklyn và Nicola kết hôn tháng 4/2022, tiệc cưới xa hoa trị giá 3,5 triệu bảng tại biệt thự gia đình Peltz ở Palm Beach, Florida. Một vị khách dự đám cưới cũng xác nhận chi tiết Victoria nhảy “không phù hợp” là có thật.

“Tôi có mặt ở đó và đúng là bà ấy đã làm vậy, cậu ấy nói sự thật”, Stavros Agapiou - vợ của DJ Fat Tony - bình luận trên Instagram. Bình luận sau đó bị xóa, Stavros đăng lại: “Hoan hô cậu ấy vì cuối cùng cũng dám lên tiếng!”.

Tuy nhiên theo Vogue, Brooklyn là người mời mẹ lên nhảy, điều này mâu thuẫn hoàn toàn với lời anh kể.

Các nguồn tin cho rằng David và Victoria sẽ không nói chuyện với Brooklyn nếu anh vẫn còn ở bên với Nicola.

Bên cạnh chuyện tình cảm, Brooklyn còn tố bố mẹ ép ký chuyển nhượng sử dụng tên thương hiệu trước đám cưới. Daily Mail tiết lộ Victoria là người sở hữu độc quyền thương hiệu “Brooklyn Beckham” từ năm 2016 và sẽ hết hạn năm nay. Cô cũng làm vậy với ba người con còn lại.

Nguồn tin thân cận cho biết thỏa thuận này nhằm bảo vệ quyền lợi của Brooklyn vì gia đình có đối tác thương mại. “Brooklyn không ký cũng chẳng ảnh hưởng gì. Không ai hạn chế quyền của cậu ấy cả. Brooklyn đã bỏ cố vấn riêng và chỉ nghe luật sư nhà Peltz, khiến hiểu sai thỏa thuận”, người này nói.

Chuyên gia PR Mark Borkowski nhận định đây là cuộc khủng hoảng tồn vong với nhà Beckham. Hình ảnh gia đình gắn kết, ấm áp đang bị phá vỡ. Gia đình Peltz rất quyền lực và sắc sảo trong kinh doanh. Họ hoàn toàn có thể khai thác thương hiệu Brooklyn, giống cách Harry và Meghan tận dụng thương hiệu hoàng gia.