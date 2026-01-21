Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Ca khúc được Hà Anh Tuấn khen hay nhất 2025

Hương Ly
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hà Anh Tuấn là ca sĩ mới nhất kết hợp cùng Nguyễn Hùng trong bản hit “Còn gì đẹp hơn”. Tương tự những người đi trước, Hà Anh Tuấn chưa thể giải bài toán hòa quyện với Nguyễn Hùng.

Màn song ca giữa Hà Anh Tuấn - Nguyễn Hùng là tiết mục tâm điểm trong Live Concert mới nhất của dự án Sketch a Rose, tổ chức ở Đà Lạt. Kết thúc Live Concert, Còn gì đẹp hơn là tiết mục lan tỏa mạnh nhất trên mạng xã hội, xuất phát từ chia sẻ của Hà Anh Tuấn: “Đây là ca khúc tôi nghe nhiều nhất trong năm 2025”.

Hà Anh Tuấn dành cho Nguyễn Hùng lời khen: “Đó là định nghĩa âm nhạc của người trẻ. Anh không khen Hùng là một người tài năng. Anh chỉ dành tặng cho Hùng một lời khen rất tâm huyết của anh, xin cảm ơn vì là một người yêu nước. Còn gì đẹp hơn sẽ luôn luôn ở đó, trong trái tim của những người yêu nước". Hà Anh Tuấn khen Còn gì đẹp hơn là bài hát hay nhất năm qua.

Sự kết hợp giữa Hà Anh Tuấn và Nguyễn Hùng đã được khán giả chờ đợi từ đầu.

Màn hát live của Hà Anh Tuấn.

Một video đăng lại màn song ca của Hà Anh Tuấn và Nguyễn Hùng hút hàng chục nghìn lượt tương tác và bình luận. Bên dưới video, khán giả bàn luận giọng hát của Hà Anh Tuấn. Số đông nhận định Hà Anh Tuấn là người tiếp theo không thể hòa quyện với Nguyễn Hùng trên sân khấu.

Ngược lại, nhiều ý kiến bênh vực Hà Anh Tuấn. Một khán giả nhận định: “Hà Anh Tuấn phải hát theo tông gốc của Nguyễn Hùng, chưa có nhiều thời gian tập luyện màu nhạc này”, hoặc là: “Ca khúc mang màu sắc quá đặc trưng của Nguyễn Hùng, Hà Anh Tuấn cũng như một số ca sĩ khác không thể hát tốt hơn phiên bản gốc”.

Trước Hà Anh Tuấn, Nguyễn Hùng từng song ca với loạt ca sĩ trong Còn gì đẹp hơn. Đó là Vũ, Bùi Công Nam, Phạm Thu Hà. Mọi phiên bản song ca cho Còn gì đẹp hơn, với sự góp mặt của Nguyễn Hùng đều bị đánh giá không qua nổi bản gốc.

Còn gì đẹp hơn là bản hit nổi bật của nhạc Việt trong năm 2025. Nguyễn Hùng lấy cảm hứng phim Mưa đỏ, sáng tác nên ca khúc để tôn vinh giá trị của hòa bình, độc lập. Từ những ngày đầu ra mắt, Còn gì đẹp hơn đã vươn tầm thành hiện tượng nhạc Việt, sau đó thành bản hit hút hàng chục triệu view.

Giọng hát mộc mạc của Nguyễn Hùng là điểm nhấn lớn nhất trong ca khúc Còn gì đẹp hơn. Nếu không phải Nguyễn Hùng, khó có giọng hát khác thể hiện trọn vẹn cảm xúc của ca khúc.

Hương Ly
#Hà Anh Tuấn #Nguyễn Hùng #song ca #Live Concert #Còn gì đẹp hơn #tranh luận

Xem thêm

Cùng chuyên mục