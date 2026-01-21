Ca khúc được Hà Anh Tuấn khen hay nhất 2025

TPO - Hà Anh Tuấn là ca sĩ mới nhất kết hợp cùng Nguyễn Hùng trong bản hit “Còn gì đẹp hơn”. Tương tự những người đi trước, Hà Anh Tuấn chưa thể giải bài toán hòa quyện với Nguyễn Hùng.

Màn song ca giữa Hà Anh Tuấn - Nguyễn Hùng là tiết mục tâm điểm trong Live Concert mới nhất của dự án Sketch a Rose, tổ chức ở Đà Lạt. Kết thúc Live Concert, Còn gì đẹp hơn là tiết mục lan tỏa mạnh nhất trên mạng xã hội, xuất phát từ chia sẻ của Hà Anh Tuấn: “Đây là ca khúc tôi nghe nhiều nhất trong năm 2025”.

Hà Anh Tuấn dành cho Nguyễn Hùng lời khen: “Đó là định nghĩa âm nhạc của người trẻ. Anh không khen Hùng là một người tài năng. Anh chỉ dành tặng cho Hùng một lời khen rất tâm huyết của anh, xin cảm ơn vì là một người yêu nước. Còn gì đẹp hơn sẽ luôn luôn ở đó, trong trái tim của những người yêu nước". Hà Anh Tuấn khen Còn gì đẹp hơn là bài hát hay nhất năm qua.

Sự kết hợp giữa Hà Anh Tuấn và Nguyễn Hùng đã được khán giả chờ đợi từ đầu.

Màn hát live của Hà Anh Tuấn.

Một video đăng lại màn song ca của Hà Anh Tuấn và Nguyễn Hùng hút hàng chục nghìn lượt tương tác và bình luận. Bên dưới video, khán giả bàn luận giọng hát của Hà Anh Tuấn. Số đông nhận định Hà Anh Tuấn là người tiếp theo không thể hòa quyện với Nguyễn Hùng trên sân khấu.

Ngược lại, nhiều ý kiến bênh vực Hà Anh Tuấn. Một khán giả nhận định: “Hà Anh Tuấn phải hát theo tông gốc của Nguyễn Hùng, chưa có nhiều thời gian tập luyện màu nhạc này”, hoặc là: “Ca khúc mang màu sắc quá đặc trưng của Nguyễn Hùng, Hà Anh Tuấn cũng như một số ca sĩ khác không thể hát tốt hơn phiên bản gốc”.

Trước Hà Anh Tuấn, Nguyễn Hùng từng song ca với loạt ca sĩ trong Còn gì đẹp hơn. Đó là Vũ, Bùi Công Nam, Phạm Thu Hà. Mọi phiên bản song ca cho Còn gì đẹp hơn, với sự góp mặt của Nguyễn Hùng đều bị đánh giá không qua nổi bản gốc.

Còn gì đẹp hơn là bản hit nổi bật của nhạc Việt trong năm 2025. Nguyễn Hùng lấy cảm hứng phim Mưa đỏ, sáng tác nên ca khúc để tôn vinh giá trị của hòa bình, độc lập. Từ những ngày đầu ra mắt, Còn gì đẹp hơn đã vươn tầm thành hiện tượng nhạc Việt, sau đó thành bản hit hút hàng chục triệu view.

Giọng hát mộc mạc của Nguyễn Hùng là điểm nhấn lớn nhất trong ca khúc Còn gì đẹp hơn. Nếu không phải Nguyễn Hùng, khó có giọng hát khác thể hiện trọn vẹn cảm xúc của ca khúc.