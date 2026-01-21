Thảm họa nhạc Việt mới

TPO - "Biết yêu rồi đấy", sản phẩm âm nhạc của Võ Lê Mi và Bìn, đang gây sốt mạng xã hội vì ca từ thảm họa. Trước đó, "Con mèo xuân" của một TikToker cũng khiến người nghe lắc đầu ngao ngán.

Trong thời gian ngắn, có hai ca khúc được cộng đồng mạng điểm tên là thảm họa mới của nhạc Việt. Đầu tiên là Con mèo xuân, nhạc Tết của TikToker Chị Phiến bị chỉ trích vì ca từ vô nghĩa và chất nhạc nhảm nhí. Sau đó, đoạn nhạc Biết yêu rồi đấy khiến nhiều khán giả tự hỏi: "Bằng cách nào mà ca sĩ dũng cảm phát hành sản phẩm như thế này".

Cả 2 ca khúc được phát hành đầy đủ trên các nền tảng TikTok, YouTube và nhạc số (Spotify, Zing Mp3), do đó không đơn thuần chỉ là bản nhạc tung ra cho vui ở mạng xã hội. Và khi các ca sĩ/TikToker phát hành đúng trình tự các bước, họ bị soi xét theo đúng chuẩn một bài nhạc. Hai ca khúc lâm cảnh tương tự Pickleball khi bị gắn mác thảm họa nhạc Việt.

Chị Phiến và Võ Lê Mi, chủ nhân 2 bài nhạc gây tranh cãi.

Ca từ vô nghĩa

Võ Lê Mi thành từ khóa hot sau khi đoạn nhạc Biết yêu rồi đấy nổi lên bất ngờ trên mạng. Một tuần trước, một loạt video chỉ trích ca khúc xuất hiện, được đề xuất nhiều và thu hút chú ý trên TikTok. Gần đây, xuất hiện trào lưu các TikToker nổi tiếng cùng nhau reaction (xem video, phản ứng) đoạn nhạc của Võ Lê Mi, vừa nghe nhạc vừa cầm sẵn trên tay một công cụ để "ném đá".

Giọng ca nhạc miền Tây khiến người nghe giật mình ngay từ câu hát đầu tiên: "Cưng vô lây, cây vô lưng, mà ưng anh ghê". Sau đó là loạt thảm họa khác ở phần lời như: "Mình thành một đôi dé dè, dé dè", "Pháp luật nào, cấm nam mà yêu nữ / Hỏi công lý nào, cấm nữ mà yêu nam / Thôi em sẽ mở phiên tòa xét xử / Xử anh cái tội đánh cắp trái tim em".

"Cưng vô lây" là một trong những cụm từ "trending" của mạng xã hội trong năm 2025. Khi nói lái, cụm từ này thành "Cây vô lưng". Đây là cụm từ nhạy cảm, được dùng với ý đồ công kích người khác. Cách mà Võ Lê Mi và người sáng tác ra ca khúc Biết yêu rồi đấy dùng cụm "Cưng vô lây, cây vô lưng" không ăn nhập gì. Và chính cụm từ này khiến Võ Lê Mi hứng trọn gạch đá trên mạng.

Khi đoạn nhạc Biết yêu rồi đấy lan tỏa mạnh trên TikTok, ê-kíp nữ ca sĩ tung MV hoàn chỉnh trên YouTube và phát hành nhạc số. Khán giả tiếp tục đổ xô sang MV và chỉ trích. Phần lớn ý kiến bình luận bên dưới MV là tiêu cực. Không chỉ Võ Lê Mi, sự xuất hiện của rapper, với đoạn rap có ca từ nhảm nhí càng khiến sản phẩm nhận đánh giá tiêu cực.

Trước Võ Lê Mi, Con mèo xuân của Khuyến Dương (thường được gọi là TikToker Chị Phiến) khiến khán giả ngán ngẩm. Từ nền tảng là một TikToker, Chị Phiến hát không rõ lời, gây khó chịu cho người nghe. Ca từ của Con mèo xuân cũng tối nghĩa hoặc vô nghĩa, phần nhạc và hình ảnh của MV không ăn nhập. Sự thảm họa của Con mèo xuân khiến khán giả liên tưởng đến các sản phẩm âm nhạc của Lê Dương Bảo Lâm.

Những bài nhạc kiểu Con mèo xuân được làm ra với ý đồ ban đầu là thu hút chú ý, đánh vào thị hiếu kiểu "ăn xổi" trên TikTok là chủ yếu. Song, nghịch lý là tham vọng của Chị Phiến cùng ê-kíp không dừng ở việc phát hành nhạc cho vui ở phạm vi của mình (TikTok), mà khai thác trên mọi nền tảng âm nhạc để chờ đợi một cú nổ nào đó và mang lại thành công trong địa hạt âm nhạc. Tất nhiên, đây đã là năm 2026 và những TikToker không thể thành công với thứ âm nhạc thế này.

Nữ giọng ca dùng câu hát tranh cãi để đặt nhan đề MV, đạp lên "drama" để sống và hứng trọn chỉ trích.

Phía sau những thảm họa âm nhạc

Thảm họa từ Con mèo xuân của Chị Phiến khiến khán giả nhớ tới tranh cãi của Lê Dương Bảo Lâm. Họ là những người ngoại đạo âm nhạc nhưng lấn sân sang âm nhạc với ý tưởng điên rồ. "Làm ra sản phẩm để mang lại tiếng vui cho đời" hay "là dân ngoại đạo nên không cần khắt khe", đó là vỏ bọc để Lê Dương Bảo Lâm hay Chị Phiến thỏa sức làm ra một bài nhạc khiến khán giả nóng mắt.

Tuy vậy, thực tế là cả hai hứng chỉ trích nhiều hơn là đồng cảm. Bên dưới MV Con mèo xuân của Chị Phiến, trong gần 2.000 bình luận từ cộng đồng mạng, phần lớn là chỉ trích. Một khán giả nhận định: "Đây là bản nhạc Tết, từ tiêu đề đến ảnh thumbnail MV đều chỉn chu nhưng giọng hát cất lên là sự đáng sợ".

Việc Chị Phiến làm ra một MV và phát hành nhạc số không đơn thuần chỉ là sản phẩm do TikToker làm cho vui. Các khán giả nhìn vào Con mèo xuân, Biết yêu rồi đấy và so sánh với chuẩn mực thị trường nhạc Việt hiện tại. Điều hiển nhiên xảy ra là khi nghệ sĩ/TikToker gia nhập đường đua âm nhạc, họ phải đối mặt với nhận xét tiêu cực nếu chất lượng sản phẩm không thuyết phục số đông.

Trước Võ Lê Mi và Chị Phiến, nhạc Việt đã gọi tên thảm họa Vì một Việt Nam mới tinh của nhóm nhạc nữ tân binh V.STAR. Xa hơn nữa là những thảm họa từ Pickleball (Đỗ Phú Quý) hay Cánh bướm dối gian (Phí Phương Anh). Điểm chung của những ca khúc bị gắn mác thảm họa là gây sốt trong thời gian ngắn nhưng về lâu dài nhanh chóng bị lãng quên.

Còn rất nhiều bản nhạc lố bịch khác nhưng được các nghệ sĩ tách biệt rõ vai trò. Nếu là nhạc để mua vui, có ca từ nhạy cảm, dễ bị công kích, hạn chế phạm vi phát hành trên mạng xã hội là đủ. Một khi tung ra thị trường chính thống, trên đầy đủ nền tảng nhạc số, nghệ sĩ cần kiểm duyệt kỹ nội dung bài nhạc, nếu không muốn thành những người "dị biệt" trong mặt bằng thị trường nhạc Việt ngày càng chuyên nghiệp và chuẩn hóa nội dung.