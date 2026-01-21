Triệu Lệ Dĩnh thất bại liên tiếp

TPO - Triệu Lệ Dĩnh gặp vấn đề cả về tinh thần lẫn sự nghiệp sau biến cố gia đình. Hiện tại, nữ diễn viên còn nhận thất bại lớn trên màn ảnh.

Theo QQ, Triệu Lệ Dĩnh đã trở thành gương mặt trang bìa trên tạp chí Elle China số tháng 2. Nữ diễn viên chia sẻ những khó khăn mà cô đã gặp phải trong năm 2025 và khoảng lặng bất ngờ khi gần một năm không vào đoàn phim.

Triệu Lệ Dĩnh cho biết việc cô nghỉ đóng phim là có kế hoạch từ trước. Sau một năm 2024 thành công khi nhận được hai giải thưởng Thị hậu Phi Thiên và Kim Ưng, một trong hai giải thưởng truyền hình danh giá nhất Trung Quốc, Triệu Lệ Dĩnh muốn có khoảng thời gian nghỉ ngơi để nhìn nhận lại các vai diễn và hướng đi cho sự nghiệp.

Triệu Lệ Dĩnh trải lòng về biến cố gia đình trên tạp chí Elle.

Chính vì vậy, dù đang ở trên đỉnh cao danh vọng, được chú ý nhất, cô lại không vội vã nhận kịch bản mới. Tuy nhiên, quãng thời gian này lại không hề yên bình, điều khiến Triệu Lệ Dĩnh gục ngã là sự ra đi đột ngột của bà nội, người gắn bó với nữ diễn viên. Sau đó, cô liên tục bị đưa tin có bạn trai mới là đạo diễn Triệu Đức Dận, một người có quá khứ phức tạp khi cả gia đình đều vướng vào nghi vấn buôn bán ma túy.

Triệu Lệ Dĩnh từng có thời điểm nóng nảy văng tục trên mạng xã hội, đối đầu với nền tảng truyền thông lớn nhất Trung Quốc là Sina, Weibo. Điều này khiến danh tiếng của cô bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Là ngôi sao hàng đầu, việc Triệu Lệ Dĩnh không giữ được bình tĩnh, thể hiện sự thiếu chuẩn mực văn hóa khiến cô nhận nhiều chỉ trích.

Nữ diễn viên từng có thời gian bị bôi nhọ vì chuyện tình cảm, diễn xuất.

Liên tiếp hai bộ phim Tại nhân gian và Tiểu thành đại sự (tên khác: Chuyện lớn nơi phố nhỏ) do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính đều phát sóng không hiệu quả với lượt xem thấp.

Tại nhân gian thuộc dòng phim ngắn thử nghiệm với nội dung khó hiểu. Tiểu thành đại sự lại là dự án được đầu tư kinh phí cao, có đội ngũ sản xuất tên tuổi lớn. Thế nhưng, hiện tại, tỷ suất người xem của phim ngày một đi xuống, tác phẩm không thu hút được khán giả vì đề tài khô khan, lượt xem trên các nền tảng thấp đáng kinh ngạc. Đây có thể xem là bộ phim truyền hình được đầu tư nhất trong sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh nhưng cũng là thất bại cay đắng nhất.

Sự thất bại của phim Tiểu thành đại sự khiến khán giả đặt câu hỏi về sức hút của cái tên Triệu Lệ Dĩnh. Liệu có phải những rắc rối đời tư khiến khán giả không còn mặn mà với nữ diễn viên, thậm chí người hâm mộ cũng quay lưng với cô hay không? Đáng nói hơn, đối thủ của cô là Dương Mịch lại vừa có tác phẩm ăn khách nhất năm 2025 là Sinh vạn vật. Rất nhiều bài viết so sánh hai diễn viên đã được đưa ra khiến fan của Triệu Lệ Dĩnh lo lắng.

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ thất bại liên tiếp trên màn ảnh.

Tuy nhiên, cũng có người cho rằng không diễn viên nào liên tục thành công, một bộ phim không như mong muốn chỉ là khó khăn nhất thời với Triệu Lệ Dĩnh.