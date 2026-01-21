Nghệ sĩ Xuân Hinh: 'Tôi không phải vua hài đất Bắc'

TPO - Nghệ sĩ Xuân Hinh đính chính không tự xưng là vua hài đất Bắc. Ông chỉ mong được xem là một người gieo tiếng cười cho khán giả.

Không có Xuân Hinh, không có 'Mùi phở'

Nghệ sĩ Xuân Hinh là nhân vật quan trọng trong phim Mùi phở của đạo diễn Minh Beta. Chia sẻ với truyền thông chiều 20/1, đạo diễn khẳng định "không có nghệ sĩ Xuân Hinh, không có phim Mùi phở" vì kịch bản từ ban đầu đã nhắm Xuân Hinh cho vai chính.

Không dễ để nhà sản xuất mời nghệ sĩ Xuân Hinh vào vai ông Mùi bán phở trong phim. Nghệ sĩ thậm chí đã một lần từ chối đạo diễn Minh Beta vì sức khỏe không cho phép đi theo đoàn phim ròng rã hai tháng.

Nghệ sĩ Xuân Hinh lần đầu đóng phim điện ảnh.

"Năm 2024, đạo diễn Minh Beta gặp mặt, gửi lời mời đóng phim nhưng tôi nói không có sức. Sau một đêm mất ngủ, tôi nghĩ đây là cơ duyên mà ơn trên ban cho nên đồng ý. Đạo diễn Minh Beta và tôi có điểm chung đều yêu văn hóa dân tộc, tôi biết anh ấy sẽ làm việc cẩn thận, đến nơi đến chốn", nghệ sĩ Xuân Hinh nói.

Khi được hỏi về cát xê, danh hài thẳng thắn nói tiền bạc không phải ưu tiên hàng đầu. Ông xúc động khi được đạo diễn Minh Beta thuyết phục tham gia dự án đậm chất văn hóa truyền thống, tôn vinh quốc hồn quốc túy. Theo nghệ sĩ, không đóng phim này là có tội.

Trong phim, nghệ sĩ Xuân Hinh vào vai chủ quán phở. Ông cũng là người cha chồng khó tính, luôn muốn cháu nội kế thừa công việc bán phở của gia đình.

Mùi phở ra rạp mùng 1 Tết Nguyên đán.

Ở tuổi ngoài 60, nghệ sĩ Xuân Hinh nói không còn quan trọng thu nhập mà mong muốn lan tỏa giá trị văn hóa Việt đến thế hệ trẻ. Nghệ sĩ Xuân Hinh tự nhận mình là kẻ chọc cười dân dã, không phải vua hài đất Bắc như mọi người thường ca tụng. "Tôi không dám nói mình là vua, càng không phải đại gia gì cả. Tiền bạc kiếm được vợ con đều giữ hết", nghệ sĩ chia sẻ.

MC Đinh Tiến Dũng viết kịch bản

Mùi phở ra rạp mùng 1 Tết Nguyên đán, khai thác câu chuyện gia đình Việt thông qua hình ảnh phở, xoay quanh ký ức và mối quan hệ giữa các thế hệ trong gia đình ông Mùi - nơi tồn tại những khác biệt và mâu thuẫn nhưng vẫn được kết nối bởi sợi dây gia đình.

Đạo diễn Minh Beta kiêm luôn vai trò hát nhạc phim.

Dàn diễn viên trong phim ngoài nghệ sĩ Xuân Hinh còn có Thanh Thanh Hiền, Tiến Lộc, Hà Hương, Cường Cá. Phim cũng đánh dấu sự trở lại của nghệ sĩ Quốc Tuấn. Lần đầu thử sức ở vai trò đạo diễn điện ảnh, Minh Beta nói anh muốn có tác phẩm quy tụ diễn viên hai miền Nam - Bắc. Kịch bản phim được đạo diễn và biên kịch Cù Trọng Xoay (Đinh Tiến Dũng) cùng thực hiện.

"Để tập trung cho Mùi phở, tôi từ chối cả lời mời tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai", đạo diễn nói.

Diễn viên Hà Hương, Cường Cá.

Phim được chuẩn bị gần hai năm, liên tục chỉnh sửa kịch bản, trau chuốt từng chi tiết. Để đảm bảo tính nguyên gốc của nghề phở, đoàn phim về làng phở Vân Cù (Nam Định) gặp gỡ nghệ nhân, học nghề và sưu tầm tư liệu. Câu chuyện trung tâm của Mùi phở là tình cảm gia đình, các thành viên sống chung nhà nỗ lực tìm tiếng nói chung, xóa bỏ mâu thuẫn do khoảng cách thế hệ.