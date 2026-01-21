Không nhận ra NSND Trọng Trinh

TPO - Đường đua phim Tết 2026 càng nóng thêm khi có một bộ phim huyền sử gia nhập. "Huyền tình Dạ Trạch" do Tôn Văn làm đạo diễn, lần đầu đưa chuyện tình Chử Đồng Tử - Tiên Dung ra rạp.

Bộ phim đánh úp khán giả

Đài Hà Nội đánh úp khi công bố thông tin phim Huyền tình Dạ Trạch - lấy cảm hứng từ chuyện tình bất hủ Chử Đồng Tử - Tiên Dung. Bộ phim được công bố sẽ ra mắt dịp Tết Nguyên đán.

Đây là thông tin hoàn toàn bất ngờ bởi trước đó đơn vị sản xuất giấu kín thời gian phát hành nhằm tạo sự tò mò, hồi hộp cho khán giả.

Huyền tình Dạ Trạch do Tôn Văn làm đạo diễn, thuộc thể loại huyền sử - lãng mạn, chiếu chính thức trên toàn quốc từ ngày 10/2 (23 tháng chạp), đón đúng hai dịp đặc biệt là lễ tình nhân (14/2) và mùa phim Tết 2026.

Đài Hà Nội tổ chức tọa đàm Huyền thoại Dạ Trạch - Từ sử thi dân tộc đến ngôn ngữ điện ảnh từ giữa năm 2025.

Phim lấy cảm hứng từ truyền thuyết về Chử Đồng Tử - biểu tượng của đức tính hiếu thảo, lòng nhân hậu và khát vọng làm giàu vươn mình phồn vinh bằng con đường thương nghiệp.

Thiên tình sử bất hủ và có một không hai giữa công chúa Tiên Dung và chàng trai nghèo Chử Đồng Tử chỉ có một chiếc khố che thân sẽ được tái hiện trên màn ảnh.

Trong bối cảnh những cộng đồng người Việt cổ thuở hồng hoang đang khai phá, hai con người dám vượt qua ranh giới thân phận, định kiến giai cấp để yêu nhau say đắm, từ đó thay đổi cả một cộng đồng. Tuy nhiên, trong phim Huyền tình Dạ Trạch, tình yêu không phải đích đến duy nhất, mà trở thành khởi nguồn của một nền tảng văn hóa và một cộng đồng bền vững.

Bộ phim tái hiện hành trình từ lập nghiệp, đấu tranh sinh tồn, làm chủ thiên nhiên của cư dân Văn Lang, trong đó Chử Đồng Tử hiện lên như người tiên phong, dẫn dắt, giáo hóa muôn dân.

Truyền thuyết dân gian được kết hợp hài hòa với các yếu tố lịch sử, văn hóa, tạo nên một thiên sử thi trong một giai đoạn chuyển mình của người Việt cổ.

Tổng giám đốc Đài Hà Nội Nguyễn Kim Khiêm chia sẻ thông qua dự án này, Đài Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò nhà sản xuất uy tín, tiên phong, đồng hành cùng chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa.

Theo ông Khiêm, khi xây dựng các dự án phim về lịch sử và văn hóa Việt Nam, đài mong muốn công chúng - đặc biệt là thế hệ trẻ - có thể hình dung một cách trực quan, rõ ràng về những gì cha ông đã tạo dựng, về không gian lịch sử, văn hóa của tổ tiên.

Tạo hình Chử Đồng Tử và Tiên Dung trong phim.

"Lịch sử tự thân không hề khô khan, vấn đề nằm ở cách chúng ta truyền đạt. Việt Nam có một lịch sử lâu đời, giàu chiều sâu và đáng tự hào không kém bất kỳ quốc gia nào trong khu vực hay trên thế giới. Thực tế cho thấy không ít bạn trẻ quen thuộc với những câu chuyện, điển tích của các nền văn hóa khác hơn là lịch sử của chính dân tộc mình, và hào hứng tiếp nhận giá trị văn hóa ngoại quốc nhiều hơn giá trị văn hóa Việt Nam", ông Nguyễn Kim Khiêm nói.

Vấn đề đặt ra là làm thế nào để kể lại những câu chuyện của chính mình một cách hấp dẫn, sinh động, có sức lan tỏa tương tự như cách mà các quốc gia có nền công nghiệp văn hóa phát triển như Hàn Quốc, Trung Quốc hay Hoa Kỳ đã và đang làm?

Đứng sau dự án là đạo diễn trẻ Tôn Văn và biên kịch Vũ Liêm. Phim quy tụ dàn diễn viên giàu kinh nghiệm như NSND Nguyễn Trọng Trinh (vai vua Hùng), NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Văn Báu, nghệ sĩ Chiều Xuân.

Diễn viên Nguyễn Xuân Phúc đóng vai Chử Đồng Tử, Lê Trần Thanh Tâm vào vai Tiên Dung.

Đề tài chưa từng có ở mùa phim Tết

Từ trước tới nay, các phim Tết thường khai thác đề tài tâm lý gia đình, tình cảm và mâu thuẫn thế hệ như một công thức quen thuộc và thường thành công vì dễ chạm đến cảm xúc sum vầy, gần gũi của khán giả Việt.

Huyền tình Dạ Trạch không đi vào công thức đó, khi đưa chuyện tình Chử Đồng Tử - Tiên Dung cùng những chất liệu nền văn hóa Đông Sơn lần đầu lên màn ảnh rộng.

Sự tham gia của tác phẩm có thể khiến đường đua phim Tết năm nay thêm phong phú và đa dạng, tạo ra một cục diện khó đoán hơn về mặt doanh thu.

Hình ảnh đậm chất sử thi trong phim.

Trước đó, một số tác phẩm đã công bố lịch chiếu vào Tết Nguyên đán gồm Thỏ ơi! của Trấn Thành, Nhà ba tôi một phòng của Trường Giang, Báu vật trời cho của Lê Thanh Sơn và Mùi phở của Minh Beta. Các phim này đều dự kiến ra mắt mùng 1 Tết (17/2).

Nhà sản xuất Huyền tình Dạ Trạch kỳ vọng khán giả không còn bị giới hạn ở phim drama gia đình hiện đại, tâm lý thường thấy trong mùa phim Tết. Ngoài giải trí, mùa phim Tết còn là dịp trải nghiệm hành trình về cội nguồn và văn hóa thiêng liêng.

Tạo hình của NSND Trọng Trinh trong phim.

Phim được quay tại nhiều địa điểm văn hóa đặc sắc. Trong đó nhiều cảnh quay trực tiếp tại Chử Xá (Hà Nội) - nơi Chử Đồng Tử sinh ra và vùng đất đầm Dạ Trạch (Hưng Yên) - nơi gắn liền với huyền tích thật sự của hai nhân vật chính là Chử Đồng Tử và Tiên Dung.

Đoạn teaser mở ra khung cảnh lễ tế mùa xuân rộng lớn, dẫn khán giả trở lại nền văn minh rực rỡ nhất của Việt Nam là văn hóa Đông Sơn.