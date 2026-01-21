Phản ứng của Beckham

TPO - David Beckham từ chối trả lời các câu hỏi về lời chỉ trích gay gắt mà Brooklyn đưa ra. Ở một diễn biến khác, cựu danh thủ đề cập đến mặt tốt và xấu của mạng xã hội trong cuộc trò chuyện trên truyền hình.

Ngày 20/1 (giờ địa phương), David Beckham tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 56 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos, Thụy Sĩ. Đây là lần đầu cựu danh thủ Anh lộ diện công khai sau khi bị con trai chỉ trích gay gắt trên mạng xã hội vào tối hôm trước.

Phản ứng của David Beckham khi được hỏi về con trai. Nguồn: Sky News.

Nắm bắt cơ hội này, phóng viên Sky News (Anh) đã đặt câu hỏi về vụ ồn ào gia đình: “David, anh có lời nhắn nào đến Brooklyn vào sáng nay không?”.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc này cho thấy David thoáng nhìn về phía nhà báo rồi tiếp tục bước đi.

Người này vẫn không từ bỏ và tiếp tục hỏi: “David, anh có thất vọng khi chuyện gia đình phơi bày trước công chúng không?”.

Lần này, David không ngoái lại, mà đi thẳng về phía khu vực sân khấu diễn ra hội nghị.

Đây không phải lần duy nhất ông bố 4 con né tránh câu hỏi liên quan đến Brooklyn trong ngày.

Cũng vào sáng 20/1, David xuất hiện trên chương trình tài chính - kinh doanh Squawk Box của đài CNBC (Mỹ). Trong đó, anh chia sẻ quan điểm về chủ đề mặt tốt và xấu của mạng xã hội,

“Những gì trẻ em có thể tiếp cận ngày nay có thể rất nguy hiểm. Nhưng điều tôi nhận ra trên phương diện cá nhân, đặc biệt là với con của mình, là hãy sử dụng mạng xã hội vì những lý do đúng đắn. Chúng mắc sai lầm, nhưng trẻ con được phép mắc sai lầm. Đó là cách chúng học hỏi. Đó là điều tôi cố gắng dạy các con. Đôi khi bạn phải để chúng tự mắc những sai lầm đó”, cựu đội trưởng tuyển bóng đá Anh nói.

Tuy nhiên, khi người dẫn chương trình thắc mắc về những ồn ào xoay quanh gia đình anh thời gian qua, David đã né tránh trả lời.

David Beckham nhắc đến các con trên truyền hình giữa ồn ào gia đình.

Đến thời điểm hiện tại, ông bà Becks chưa có phát ngôn chính thức nào liên quan đến lời buộc tội dài 6 trang của Brooklyn.

Sau động thái của cậu cả, mạng xã hội tràn ngập những meme, hình ảnh chế nhạo vợ chồng Beckham, đặc biệt là Victoria - do Brooklyn tuyên bố mẹ nhảy múa khiếm nhã trước mặt 500 khách mời đám cưới anh.

Nguồn tin của The Sun cho biết nhà thiết kế thời trang sinh năm 1974 cảm thấy xấu hổ khi bị chế giễu trên mạng. Cô và chồng cũng sốc và đau lòng trước sự tuyệt tình của con trai.

Trước đó, Brooklyn cáo buộc Victoria "cướp" điệu nhảy đầu tiên trong đám cưới của anh và Nicola. Không chỉ thế, cựu thành viên Spice Girls còn có hành động không phù hợp khiến con trai khó chịu và "chưa bao giờ bị sỉ nhục đến thế trong đời".

Dư luận tò mò Victoria thực sự đã làm gì khiến con trai phải buông lời lẽ nặng nề như thế. Truyền thông Âu - Mỹ đã dẫn một số nguồn tin riêng kể về điều diễn ra trong tiệc cưới, nhưng các phiên bản không nhất quán.

David và Victoria Beckham vào ngày cưới của con trai. Ảnh: Vogue

Stavros Agapiou, chồng của DJ nổi tiếng Fat Tony và là khách mời tại đám cưới năm 2022, lên Instagram khẳng định lời kể của Brooklyn là đúng sự thật. Thế nhưng, người này đã xóa dòng trạng thái này.

Trước đó, nguồn tin của Page Six tiết lộ ca sĩ Marc Anthony mời Victoria lên sân khấu với lời giới thiệu "người phụ nữ đẹp nhất đêm nay". Sau đó, Victoria "âu yếm" ôm cổ con trai trên sàn nhảy, còn Nicola Peltz bật khóc và bỏ chạy khỏi phòng tiệc.

Tuy nhiên, trang tin giải trí Mỹ này sau đó dẫn nguồn tin khác nhấn mạnh không hề có chuyện "cướp" mất điệu nhảy đầu tiên của cặp tân hôn. Brooklyn và Nicola khiêu vũ cùng nhau trước, rồi đến điệu nhảy của cô dâu với cha, tỷ phú Nelson Peltz. Lúc này, vợ chồng Beckham cùng Brooklyn và Harper Seven mới bước lên sàn nhảy.

Theo The Sun, David và Victoria "hoang mang" trước những lời cáo buộc vì vào ngày hôm đó, khách mời đều vui vẻ và tận hưởng trọn vẹn bữa tiệc, không ai bày tỏ lo ngại về điệu nhảy giữa mẹ và con trai.

Nguồn tin của tờ báo Anh cho biết Victoria chỉ "hơi say và đang vui vẻ", trong khi Nicola hoàn toàn không muốn chồng nhảy với mẹ mình nên làm ầm ĩ.

Tạp chí Vogue từng đưa tin điệu nhảy đầu tiên của cặp đôi mới cưới là trên nền nhạc bài hát Can't Help Falling in Love của Elvis Presley, do ca sĩ người Nam Phi Lloyiso thể hiện.

Marc Anthony được cho là lên sân khấu khá muộn để trình diễn bài hát nổi tiếng I Need To Know. Theo tạp chí Mỹ, chính vào thời điểm này, Brooklyn mời mẹ mình lên sân khấu để khiêu vũ. David và Harper cũng tham gia cùng.

Daily Mail cho biết chỉ có Brooklyn và Nicola mới chứng minh được chuyện gì đã xảy ra vì họ nắm giữ đoạn video về bữa tiệc. Vào thời điểm đó, tất cả người tham dự được yêu cầu giao nộp điện thoại di động và thiết bị ghi hình cá nhân khác, niêm phong chúng trong túi khóa điện tử. Họ được phát điện thoại nắp gập kiểu cũ để chụp ảnh đơn giản.