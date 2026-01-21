Nhận định Slavia Praha vs Barcelona, 03h00 ngày 22/1: Đại náo nơi đất khách

TPO - Nhận định bóng đá Slavia Praha vs Barcelona, Cúp C1 Châu Âu - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Barcelona buộc phải giành chiến thắng để gia tăng cơ hội giành vé vào vòng 16 đội. Đây là nhiệm vụ dễ dàng với đội bóng xứ Catalan bởi Slavia Praha thua kém họ về mọi mặt.

Barcelona phải nhanh chóng quên đi thất bại đáng tiếc trước Real Sociedad.

Nhận định Slavia Praha vs Barcelona

Slavia Praha bước vào trận đấu này trong bối cảnh thiếu cảm giác thi đấu do giải quốc nội Cộng hòa Séc đã tạm dừng hơn một tháng. Lần gần nhất đội bóng này ra sân ở một trận đấu chính thức là vào ngày 13/12. Kể từ đó, Slavia Praha chỉ thi đấu các trận giao hữu với Basel, Karlsruher và Brann.

Thực tế cho thấy Champions League đang là thử thách lớn đối với thầy trò HLV Trpisovsky. Sau 6 lượt trận vòng bảng, Slavia Praha chỉ giành được 3 trận hòa và để thua 3 trận. Với vỏn vẹn 3 điểm, họ đang đứng thứ 33, kém nhóm dự play-off 4 điểm. Trong hoàn cảnh đó, việc giành 3 điểm ở trận đấu sắp tới gần như là yêu cầu bắt buộc nếu đội chủ nhà còn muốn nuôi hy vọng đi tiếp. Phong độ ghi bàn của Slavia Praha tại Champions League cũng là vấn đề đáng lo ngại khi họ mới chỉ ghi được hai bàn thắng.

Lịch sử cũng không đứng về phía đại diện Cộng hòa Séc khi họ thường gặp khó mỗi lần chạm trán các CLB Tây Ban Nha. Trong 16 lần đối đầu tại các cúp châu Âu, Slavia Praha chỉ giành được 2 chiến thắng và nhận tới 7 thất bại. Đáng chú ý, họ từng thua Barcelona ngay trên sân nhà ở vòng bảng Champions League 2019-2020.

Ở phía đối diện, Barcelona bước vào trận đấu với áp lực không nhỏ. Sau 6 lượt trận tại Champions League, đội bóng xứ Catalan có được 10 điểm, tạm xếp thứ 15. Khoảng cách giữa Barcelona và nhóm top 8 hiện chỉ là 2 điểm, khiến mỗi trận đấu còn lại đều mang ý nghĩa then chốt đối với thầy trò HLV Hansi Flick.

Tuy nhiên, Barcelona không có sự chuẩn bị hoàn hảo khi vừa bất ngờ để thua Real Sociedad 1-2 tại La Liga. Kết quả này khiến khoảng cách giữa họ và Real Madrid trên bảng xếp hạng quốc nội bị thu hẹp xuống chỉ còn một điểm, gia tăng thêm áp lực cho đội bóng trong giai đoạn then chốt của mùa giải.

Dù vậy, các kết quả trong quá khứ đang ủng hộ Barcelona. Đội bóng xứ Catalan bất bại trong 8 lần gần nhất gặp các đại diện đến từ Cộng hòa Séc, với 7 chiến thắng. Tuy nhiên, phong độ sân khách tại Champions League lại là dấu hỏi lớn, khi Barcelona chỉ thắng 1 trong 5 chuyến làm khách gần nhất, đồng thời để thua tới 3 trận.

Phong độ, lịch sử đối đầu Slavia Praha vs Barcelona

Slavia Praha thắng 7, hòa 1, thua 2 trong 10 trận gần nhất.

Barcelona chỉ thua 1/10 trận gần nhất trên mọi đấu trường và giành 9 chiến thắng.

Hai đội gặp nhau 2 lần. Barcelona chiếm ưu thế với thành tích thắng 1, hòa 1.

Thông tin lực lượng Slavia Praha vs Barcelona

Slavia Praha thiếu Matous Srb và Dominik Javorcek.

Về phía Barcelona, ​​Gavi và Christensen dính chấn thương. Lamine Yamal bị treo giò.

Đội hình dự kiến ​​Slavia Praha vs Barcelona

Slavia Praha: Stanek; Holes, Chaloupek, Ogbu, Zima; Doudera, Moses, Provod, Sadilek, Sanyang; Chytil.

Barcelona: Joan Garcia; Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Balde; Pedri, De Jong; Fermin, Raphinha, Rashford; Ferran Torres.

Dự đoán tỷ số Slavia Praha 0-3 Barcelona