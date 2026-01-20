Nguyễn Lê Phát và những phẩm chất làm nên cậu nhóc không bao giờ biết sợ

TPO - Nguyễn Lê Phát đang quyết tâm biến VCK U23 châu Á 2026 thành giải đấu đáng nhớ nhất với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Nếu anh làm được điều đó, những ai hiểu rõ về chàng trai sinh năm 2007 cũng không ngạc nhiên. Từ lâu họ đã biết, với tinh thần không sợ hãi và khát khao bùng cháy, cầu thủ nhỏ con này có thể làm được tất cả.

Hầu hết người hâm mộ đều bất ngờ trước những màn trình diễn xuất sắc của Nguyễn Lê Phát, cậu út trong đội U23 Việt Nam.

Từ một cầu thủ đã bị loại khỏi danh sách, chàng trai sinh năm 2007 bất ngờ được điền tên trở lại sau khi Bùi Vĩ Hào dính chấn thương. Không giống như kép phụ hay cầu thủ học việc, cầu thủ trẻ nhất U23 Việt Nam được HLV Kim Sang-sik tin tưởng xếp đá chính trong 3/4 trận ở VCK U23 châu Á 2026.

Không phụ niềm tin của ông thầy Hàn Quốc, cũng không hề tỏ ra non nớt hay sợ hãi, Lê Phát gây ấn tượng mạnh bởi sự chững chạc, những pha xử lý tự tin, đồng thời phô diễn kỹ thuật cá nhân điêu luyện cùng những bước chạy không mệt mỏi, vừa hỗ trợ phòng ngự vừa tích cực tham gia mặt trận tấn công.

Lê Phát ăn mừng bàn thắng ghi được vào lưới U23 UAE. (Ảnh: Tedtran TV)

Bàn thắng của Lê Phát.

Trong trận tứ kết với U23 UAE, Lê Phát cho thấy khả năng đánh hơi cơ hội, chọn vị trí thông minh khi lách khỏi sự kiềm tỏa của các hậu vệ đối phương, nhận đường chuyền của Đình Bắc và đệm bóng thành bàn, mở đầu cho chiến thắng 3-2.

Là người dìu dắt Lê Phát từ khi cầu thủ này mới 14 tuổi ở Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF, HLV Nguyễn Duy Đông hoàn toàn không bất ngờ khi Lê Phát tỏa sáng trong màu áo U23 Việt Nam ngay lần đầu bước ra sân chơi tầm cỡ châu lục.

"Lê Phát bộc lộ năng khiếu, tố chất bóng đá từ khi còn rất nhỏ", HLV Nguyễn Duy Đông, người đã kinh qua các vị trí HLV U13, U15, U17 và hiện tại là U21 PVF nói với phóng viên báo Tiền Phong, "Phát rất giỏi phát hiện khoảng trống, kỹ năng nhận bóng bước một và động tác tiếp theo đó cũng hoàn hảo".

Bên cạnh đó, người thầy của Lê Phát tại PVF cũng ấn tượng với "sự nhanh nhẹn, khéo léo và trí thông minh để có thể đưa ra các quyết định chính xác nhanh chóng". "Một điều đặc biệt khác, cũng vì thiên phú và sự thông minh, Phát chơi được nhiều vị trí", HLV Nguyễn Duy Đông cho biết, "Ở PVF, Phát từng được thử nhiều vai trò khác nhau, từ tiền vệ, tiền đạo cánh đến trung phong. Bất cứ đâu cậu ấy đều đáp ứng tốt".

Chính vì khả năng nhận thức vị trí tốt cùng những bước chạy đầy nhiệt huyết, Lê Phát không gặp bất cứ khó khăn nào trong trận đầu đá chính, cũng là trận quân của U23 Việt Nam gặp U23 Jordan. Hôm ấy, cầu thủ người Đắk Nông (cũ) đá tiền đạo nhưng chủ yếu di chuyển dọc cánh phải, vừa hỗ trợ phòng ngự vừa là mũi khoan phá vào bên sườn đối thủ.

Trận tiếp theo một lần nữa có tên trong đội hình xuất phát, Lê Phát đá trung phong. Tuy nhiên anh di chuyển trên phạm vi rộng lớn, lúc ở trung tâm, lúc đã ở cánh phải hoặc cánh trái. Mới đây gặp U23 UAE, anh đảm trách vai trò tiền vệ phải trong sơ đồ 5-4-1. Một lần nữa Lê Phát hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thậm chí còn ghi bàn mở tỷ số.

Một người thầy khác của Lê Phát tại PVF, cựu danh thủ Nguyễn Mạnh Cường - Trợ lý Giám đốc kỹ thuật của PVF - vẫn nhớ về cậu nhóc từng theo mẹ đi xe khách suốt 12 tiếng từ Đắk Nông (cũ) xuống Cần Thơ ứng tuyển vào lò đào tạo PVF. "Nó chẳng biết sợ là gì, cứ vào là đá, bất chấp trước mặt là những đối thủ hơn cả về tuổi tác lẫn thể hình, vẫn cứ rê dắt, qua người, dứt điểm như không", ông nói.

Sau này được huấn luyện ở PVF, trong môi trường đặc biệt lý tưởng để chắp cánh cho các cầu thủ trẻ với cơ sở vật chất hiện đại, các HLV hàng đầu và tâm huyết, lại liên tục được tham gia các giải đấu trong nước và quốc tế, Lê Phát càng trưởng thành, thậm chí vượt lên trên tuổi tác.

"Phát chơi cho đội U21 từ lúc 17 tuổi, và đã tham dự 3 trận chung kết U21. Ở giải mới đây, Phát được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất của VCK", HLV Nguyễn Duy Đông tiết lộ.

Tuy nhiên, ngoài các tố chất bẩm sinh cùng sự tự tin hiếm thấy, sự phát triển nhanh chóng của Lê Phát còn đến từ sự chăm chỉ, sẵn sàng làm tất cả để hoàn thiện bản thân, cũng như mang lại cuộc sống tốt hơn cho gia đình.

Ngày PVF chuyển ra Hà Nội, mẹ của Lê Phát đã bỏ rẫy, chấp nhận theo chân con tới thủ đô, ở trọ, làm thuê để chăm con tập luyện. Phát thương mẹ lắm. Ông Nguyễn Mạnh Cường kể, "cu cậu mỗi khi có được khoản thưởng sau những lần đá giải đều gói ghém cả lại gửi về cho mẹ, năm thì mười họa mới thấy mua cái áo cho mình".

Còn trên sân tập, dù luôn là cầu thủ ít tuổi nhất nhưng Lê Phát chắc chắn là cầu thủ có mặt sớm nhất trên sân, sau đó cũng là người ra về sau cùng. "Từ lúc 11 tuổi đến giờ, khi các cầu thủ ra sân tập, Phát đã ở đó. Lúc mọi người đi về, cậu sẽ ở lại để thu dọn. Trước đến nay không có bất cứ lời phàn nàn về tinh thần hay thái độ của Phát", HLV Nguyễn Duy Đông nhớ lại.

Nguyễn Lê Phát hạnh phúc bên mẹ.

Vì vậy, tất cả những ai biết Lê Phát đều biết cậu nhóc không biết sợ này sẽ còn tiến rất xa. HLV Nguyễn Duy Đông nhận định: "Ngày ở VPF, được tập luyện, thi đấu với những đồng đội hơn tuổi, bên cạnh những chuyến tập huấn nước ngoài và giao hữu với các đội bóng trẻ của những CLB hàng đầu thế giới giúp Phát trưởng thành rất nhanh.

Bây giờ tới Ninh Bình FC, chơi bên cạnh các đàn anh như Hoàng Đức, Đức Chiến và nhiều ngoại binh chất lượng, tôi tin Lê Phát sẽ còn tiến bộ hơn nữa. Cậu ấy cũng luôn biết lắng nghe và học hỏi từ những sai lầm.

Tôi thường nhắc Lê Phát phải chỉn chu hơn trong các pha bóng cuối cùng, đường chuyền hay dứt điểm. Như ở trận đấu với U23 Saudi Arabia, tôi xem mà tiếc mãi pha đi bóng, loại bỏ một loạt hậu vệ đối phương nhưng lại dứt điểm quá hiền của Phát. Ngay trận sau gặp U23 UAE, điều đó không còn tái diễn. Phát có bàn thắng từ pha xử lý gọn gàng".

Như đã nói, Lê Phát cũng rất giỏi tìm kiếm và nắm bắt cơ hội. Điều này cũng tương tự cách anh tận dụng vận may được góp mặt ở VCK U23 châu Á 2026 và chứng minh bản thân hoàn toàn xứng đáng. Lê Phát nói, một khi đã có mặt tại đây, anh sẽ chiến đấu hết mình "để biến đây trở thành giải đấu đáng nhớ nhất", không chỉ với cá nhân mà cả lịch sử bóng đá Việt Nam.

Nếu Lê Phát cùng đồng đội ở U23 Việt Nam làm nên chức vô địch, có lẽ cũng không mấy ai ngạc nhiên.