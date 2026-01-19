'Từ một đội không thể thua của ông Park, HLV Kim Sang-sik tạo nên một đội có thể thắng'

TPO - Bằng một bài phân tích chuyên sâu, báo Hàn Quốc đã chỉ ra sự khác biệt giữa hai đội tuyển của HLV Park Hang-seo và HLV Kim Sang-sik.

Trong một bài viết dài trên tờ EconomiDaily (Hàn Quốc), tác giả đã chỉ ra rằng, "bản chất phép màu của HLV Park Hang-seo không nằm ở chiến thuật mà ở việc khôi phục niềm tin". Tới Việt Nam, ông Park đã truyền cảm hứng để các cầu thủ ra sân với niềm tin mạnh mẽ vào năng lực bản thân, và họ đủ khả năng làm bất cứ điều gì. Nhờ vậy chiến tích Thường Châu 2018 đã được tạo ra, kéo theo một loạt chiến tích đáng nhớ khác.

Tuy nhiên, những hạn chế trong phương pháp của HLV Park Hang-seo cũng trở nên rõ ràng theo thời gian. Khi các đối thủ bắt đầu phân tích ĐT Việt Nam một cách nghiêm túc, lối đá phòng ngự phản công mà ông triển khai ngày càng trở nên dễ đoán. "Để tiến lên phía trước, bóng đá Việt Nam cần một nhà lãnh đạo khác", tác giả viết.

Khi Kim Sang-sik tiếp quản vị trí HLV các đội tuyển Việt Nam, trong khi câu hỏi đặt ra là, liệu có thể vượt qua cái bóng của ông Park, ông Kim lại tạo dựng lối đi riêng. Ông cố gắng biến ĐT Việt Nam từ một "đội bóng chiến đấu tốt" thành một "đội bóng xây dựng tốt".

HLV Kim Sang-sik có tỷ lệ thắng 100% cùng U23 Việt Nam ở các trận chính thức. (Ảnh: AFC)

Cốt lõi trong lối chơi của HLV Kim Sang-sik nằm ở sự độc lập về chiến thuật. Thay vì dựa vào tinh thần chiến đấu của các cầu thủ, ông đã hệ thống hóa chiến thuật, bao gồm việc chiếm lĩnh không gian, xây dựng lối chơi và gây áp lực lên đối phương. Rất nhiều trận đấu đã cho thấy điều này, khi vào một thời điểm nào đó, U23 Việt Nam không còn là một đội bóng chỉ biết phòng ngự mà chủ động nắm quyền kiểm soát và kết liễu trận đấu.

"Vì vậy, nếu 'phép màu Park Hang-seo' là một 'cuộc cách mạng tinh thần', thì 'phép màu Kim Sang-sik' gần hơn với một 'cuộc cách mạng hệ thống'. Park Hang-seo đã chứng minh tiềm năng của bóng đá Việt Nam, còn Kim Sang-sik biến tiềm năng đó thành khả năng cạnh tranh bền vững.

Các đội tuyển Việt Nam của Park Hang-seo là một đội 'không thể thua', thì Kim Sang-sik tạo nên một đội 'có thể thắng'. Trong khi người trước nói về sự tranh đấu, người sau lại nói về sự bài bản. Sự khác biệt này không chỉ đơn thuần là vấn đề phong cách. Đó là một sự chuyển biến cho thấy bóng đá Việt Nam hiện đã vượt qua nhóm giữa và sẵn sàng cạnh tranh ở nhóm hàng đầu châu Á", EconomiDaily viết.

Phép màu của Kim Sang-sik vẫn đang tiếp diễn. (Ảnh: AFC)

Tuy nhiên bài viết cũng nhấn mạnh, mọi thứ mới chỉ bắt đầu. Liệu đội của HLV Kim Sang-sik có thể vượt qua những bài kiểm tra khó khăn sắp tới, và liệu chiến thuật hiện tại cùng cấu trúc phát triển cầu thủ có tiếp tục phát huy hiệu quả trong những năm tới hay không?

Nhưng, theo EconomiDaily, triển vọng rất tươi sáng. "Người đi trước đã gieo hạt và người đi sau đang tạo nên một rừng cây. Nếu mọi thứ đi đúng hướng, Việt Nam không dừng lại là một cường quốc bóng đá Đông Nam Á mà còn trở thành đội bóng thường xuyên được nhắc đến ở các giải U23, Asian Cup và vòng loại World Cup", tác giả nhận định.

Phép màu của Kim Sang-sik vẫn đang tiếp diễn. Và với hệ thống mà chiến lược gia 49 tuổi đang phát triển, U23 Việt Nam luôn có cơ hội chiến thắng.